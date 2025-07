Cảnh giác các chiêu trò lôi kéo cờ bạc trên mạng xã hội

Trước tình trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác để không bị sập bẫy.

“Bẫy lừa” bủa vây khắp nơi

Từ tháng 4.2025 đến nay, tài khoản Facebook ảo có tên “TÙNG LÂM” thường xuyên đăng tải các clip về cờ bạc trực tuyến với lời mời gọi: “Anh em Bình Định từng chơi baccarat, xóc đĩa, tài xỉu thua tha nợ nần, nhắn vào đây tôi giúp. Tôi có thể kéo trực tiếp cho anh em, chỉ cần nhắn địa chỉ tôi tới. Trước đây tôi đã từng thua vài trăm triệu, vài tỷ mà tôi đã gỡ lại được hết anh em à…”.

Nhiều clip quảng cáo cờ bạc trên Facebook nhắm vào người dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh chụp màn hình

Với nội dung tương tự, hàng loạt clip xuất hiện trên Facebook, nhắm vào người dùng mạng xã hội tại Gia Lai cũng như nhiều tỉnh, thành khác. Các clip này được chạy quảng cáo có đến hàng trăm nghìn lượt xem. Bên dưới là hàng loạt tương tác ảo với nội dung cổ súy, tung hô cờ bạc. Các tài khoản ảo thường xây dựng hình ảnh nhân vật với cuộc sống hào nhoáng, sang chảnh. Người dùng mạng xã hội chỉ cần tò mò bấm xem clip là ngay lập tức nhận được tin nhắn tự động từ các tài khoản này.

Trong vai người muốn kiếm tiền từ trò chơi đỏ đen, phóng viên phản hồi các tin nhắn tự động và gần như ngay lập tức được hồi đáp, dẫn dụ. Kịch bản chung là yêu cầu người chơi nhắn tin qua Telegram, sau đó gửi đường link truy cập vào các trang web cờ bạc, đăng ký tài khoản và nạp tiền.

Tiếp đến, người chơi được mời vào các “nhóm kéo”, tức cộng đồng cá cược, nơi mọi người đặt cược theo hướng dẫn của “chuyên gia đọc lệnh”. Chẳng hạn, khi chơi baccarat, sẽ có 3 kết quả: Tay con, nhà cái hoặc hòa. Người chơi chỉ cần đặt cược theo chỉ dẫn. Sau mỗi ca chơi kéo dài khoảng 5 - 15 phút là màn khoe lãi và “cổ vũ” người chơi rằng cá cược bằng kiến thức, phương pháp, kỹ năng thì được gọi là kiếm tiền, là “đầu tư tài chính”.

Các chiêu trò lôi kéo cờ bạc hiện xuất hiện tràn lan trên các nền tảng như: Facebook, TikTok, YouTube, Telegram… Ngoài những lời hứa “bảo hiểm vốn 100%, thắng bạn giữ-thua tôi đền”, các đối tượng còn khoe cuộc sống giàu sang, sử dụng hình ảnh nghệ sĩ, người nổi tiếng và các hình thức quảng cáo trá hình hết sức tinh vi để dụ dỗ người dân sa bẫy.

Cần nâng cao cảnh giác

Liên quan đến tình trạng này, cuối năm 2024, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Định và Gia Lai (trước khi hợp nhất) đã xuất hiện chiêu trò tặng biển hiệu và vật dụng có in logo trang web cá cược cho các hàng quán. Sau đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu người dân tháo dỡ, tẩy xóa biển hiệu có quảng cáo cờ bạc. Tuy nhiên, đối với quảng cáo cờ bạc trên mạng xã hội thì hiện nay vẫn chưa thể chặn đứng, nhất là khi các đối tượng đặt máy chủ ở nước ngoài, “vòi bạch tuộc” len lỏi khắp nơi.

Anh Nguyễn Văn Lâm (xã Tuy Phước Tây) bức xúc chia sẻ: “Sau vỏ bọc giúp đỡ đồng hương kiếm tiền là ý đồ dẫn dụ, moi sạch tiền của người ta. Thế nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo, kiềm chế lòng tham trước bức tranh mà chúng dựng lên và những ngôn từ sặc mùi đạo lý trong các video quảng cáo cờ bạc. Do vậy, cần có biện pháp ngăn chặn chiêu trò nguy hại này”.

Theo luật gia Huỳnh Văn Chưa (Hội Luật gia tỉnh Gia Lai), quảng cáo cờ bạc là hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 7 Luật Quảng cáo năm 2012. Về chế tài, hành vi này bị phạt tiền từ 70-100 triệu đồng, theo Điều 33 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021. Trường hợp sử dụng mạng xã hội hoặc trang thông tin điện tử để quảng cáo đánh bạc sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng, theo Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP). Ngoài ra, còn bị buộc tháo gỡ, tẩy xóa nội dung quảng cáo.

“Điều nguy hại là các chiêu trò ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý tò mò và lòng tham của người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên. Để đẩy lùi quảng cáo và tệ nạn cờ bạc cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của mỗi cá nhân”, ông Chưa nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề này, Công an tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn quảng cáo cờ bạc; không ủng hộ, chia sẻ hoặc tham gia quảng cáo, cá cược dưới mọi hình thức. Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình địa bàn, đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ hệ lụy của cờ bạc trực tuyến. Về phía người dân, khi phát hiện trường hợp dụ dỗ, lôi kéo tham gia đánh bạc hoặc có dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.