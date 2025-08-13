Vợ chồng ở Gia Lai lãnh án vì “bảo kê” xe tải qua trạm Cảnh sát Giao thông

(GLO)- Ngày 13-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử 3 bị cáo liên quan đến vụ án uy hiếp Cảnh sát Giao thông (CSGT) để bảo kê cho xe quá khổ, quá tải qua trạm kiểm soát. Trong đó có 2 bị cáo là vợ chồng.

Cụ thể, Đào Thanh Linh (SN 1983, trú tại phường An Bình) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, vợ của Linh) 2 năm tù; Nguyễn Minh Thương (SN 1988, trú tại phường An Bình) 12 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Lệ, Thương, Linh (từ trái qua) tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, từ năm 2018, Linh kinh doanh vận tải chở hàng mía, mì từ các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, thị xã Ayun Pa (cũ) đến nhà máy trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Vì hoạt động kinh doanh xe tải thường phải chở quá khổ, quá tải và bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt vi phạm theo quy định nên Linh đã đến xin các cán bộ CSGT trực chốt kiểm soát, trạm tuần tra cho xe qua mà không bị kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm.

Từ đó, Linh quen biết với một số cán bộ CSGT và biết được quá trình tuần tra, kiểm soát của một số cán bộ CSGT có xảy ra sai sót ở một số quy trình công tác. Quá trình quen biết, khi không xin được cán bộ CSGT tại chốt kiểm soát cho xe tải qua, Linh liền nhờ người khác bí mật ghi âm, ghi hình lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Linh dùng các video clip này nhằm mục đích gây áp lực, buộc một số cán bộ CSGT để cho các xe tải của Linh qua chốt kiểm soát. Nếu không, đối tượng sẽ gửi các video clip này đến Cơ quan Thanh tra ngành Công an để xử lý cán bộ CSGT đó.

Thấy có nhiều tài xế xe tải có nhu cầu xin cho xe tải của họ chở mía, mì quá khổ, quá tải qua các chốt kiểm soát CSGT, Linh đã đưa ra thông tin gian dối về việc mình quen biết với nhiều cán bộ Công an tỉnh Gia Lai và có thể "lo được" cho các xe tải chở hàng quá khổ, quá tải qua chốt kiểm soát của CSGT mà không bị kiểm tra và xử phạt vi phạm.

Tháng 10-2022, do tin tưởng vào thông tin mà Linh đưa ra là thật nên anh V.M.C. (SN 1983, trú tại phường Ayun Pa) và anh N.M.Đ. (SN 1982, trú tại xã Ia Sao) cùng nhiều tài xế xe tải khác đã đến liên hệ, đưa tiền nhờ Linh lo cho xe tải chở hàng quá khổ, quá tải của họ qua các chốt kiểm soát giao thông.

3 bị cáo đã lãnh án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Văn Ngọc

Linh đã trực tiếp hoặc thông qua vợ mình là Lệ và Thương nhận tiền của anh C., Đ. và các tài xế xe tải bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, từ đó chiếm đoạt số tiền 95 triệu đồng của 2 cá nhân trên.

Sau khi đưa tiền, nhiều tài xế vẫn bị lực lượng CSGT xử phạt nên đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.

Được biết, trước đó, vào tháng 6-2025, Tòa án nhân dân tỉnh cũng đã tuyên phạt Linh mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn tương tự khi chiếm đoạt của nhiều tài xế với số tiền hơn 600 triệu đồng.