Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Vợ chồng ở Gia Lai lãnh án vì “bảo kê” xe tải qua trạm Cảnh sát Giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 13-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử 3 bị cáo liên quan đến vụ án uy hiếp Cảnh sát Giao thông (CSGT) để bảo kê cho xe quá khổ, quá tải qua trạm kiểm soát. Trong đó có 2 bị cáo là vợ chồng.

Cụ thể, Đào Thanh Linh (SN 1983, trú tại phường An Bình) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, vợ của Linh) 2 năm tù; Nguyễn Minh Thương (SN 1988, trú tại phường An Bình) 12 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3-bi-cai-le-thuong-linh-tu-trai-qua-tai-phien-toa-xet-xu-anh-van-ngoc.jpg
Các bị cáo Lệ, Thương, Linh (từ trái qua) tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, từ năm 2018, Linh kinh doanh vận tải chở hàng mía, mì từ các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, thị xã Ayun Pa (cũ) đến nhà máy trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Vì hoạt động kinh doanh xe tải thường phải chở quá khổ, quá tải và bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt vi phạm theo quy định nên Linh đã đến xin các cán bộ CSGT trực chốt kiểm soát, trạm tuần tra cho xe qua mà không bị kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm.

Từ đó, Linh quen biết với một số cán bộ CSGT và biết được quá trình tuần tra, kiểm soát của một số cán bộ CSGT có xảy ra sai sót ở một số quy trình công tác. Quá trình quen biết, khi không xin được cán bộ CSGT tại chốt kiểm soát cho xe tải qua, Linh liền nhờ người khác bí mật ghi âm, ghi hình lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Linh dùng các video clip này nhằm mục đích gây áp lực, buộc một số cán bộ CSGT để cho các xe tải của Linh qua chốt kiểm soát. Nếu không, đối tượng sẽ gửi các video clip này đến Cơ quan Thanh tra ngành Công an để xử lý cán bộ CSGT đó.

Thấy có nhiều tài xế xe tải có nhu cầu xin cho xe tải của họ chở mía, mì quá khổ, quá tải qua các chốt kiểm soát CSGT, Linh đã đưa ra thông tin gian dối về việc mình quen biết với nhiều cán bộ Công an tỉnh Gia Lai và có thể "lo được" cho các xe tải chở hàng quá khổ, quá tải qua chốt kiểm soát của CSGT mà không bị kiểm tra và xử phạt vi phạm.

Tháng 10-2022, do tin tưởng vào thông tin mà Linh đưa ra là thật nên anh V.M.C. (SN 1983, trú tại phường Ayun Pa) và anh N.M.Đ. (SN 1982, trú tại xã Ia Sao) cùng nhiều tài xế xe tải khác đã đến liên hệ, đưa tiền nhờ Linh lo cho xe tải chở hàng quá khổ, quá tải của họ qua các chốt kiểm soát giao thông.

3-bi-cao-da-lanh-an-ve-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-anh-van-ngoc.jpg
3 bị cáo đã lãnh án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Văn Ngọc

Linh đã trực tiếp hoặc thông qua vợ mình là Lệ và Thương nhận tiền của anh C., Đ. và các tài xế xe tải bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, từ đó chiếm đoạt số tiền 95 triệu đồng của 2 cá nhân trên.

Sau khi đưa tiền, nhiều tài xế vẫn bị lực lượng CSGT xử phạt nên đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.

Được biết, trước đó, vào tháng 6-2025, Tòa án nhân dân tỉnh cũng đã tuyên phạt Linh mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn tương tự khi chiếm đoạt của nhiều tài xế với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ia Chia xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

Ia Chia xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

Tin tức

(GLO)- Những năm gần đây, tình trạng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số ở xã biên giới Ia Chia (tỉnh Gia Lai) sử dụng ma túy có dấu hiệu gia tăng. Công an xã đã quyết liệt đấu tranh, truy quét, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân với mục tiêu xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy.

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Tin tức

(GLO)- Sáng 10-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình, Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ecolife tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Ecohome Nhơn Bình.

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

Xã hội

(GLO)- Tại buổi tuyên truyền pháp luật do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, 24 doanh nghiệp vận tải ở các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã ký cam kết chấp hành quy định về giao thông, đồng thời quyên góp 42 triệu đồng hỗ trợ bà con ở các buôn, làng học bằng lái xe máy.

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.

null