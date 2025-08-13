Gia Lai: Phát hiện 1 ô tô vận chuyển 5 tấn hàng hóa nhập lậu

(GLO)- Nhận được nguồn tin từ người dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra 1 ô tô nghi vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.

Theo đó, trưa 12-8, lực lượng chức năng đã tiến hành cho dừng và kiểm tra đối với ô tô đầu kéo BKS 29H-805.xx kéo sơmi rơ moóc BKS 43R-024.xx do ông Nguyễn Đức Lộc (SN 1971, trú ở phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng) điều khiển.

Số bao đường không có hóa đơn, chứng từ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Tại thời điểm kiểm tra, tổ kiểm tra phát hiện trong sơmi rơ moóc BKS 43R-024.xx chứa 100 bao đường tinh luyện với tổng trọng lượng 5 tấn, trị giá 65 triệu đồng. Đường có hạt màu trắng do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.

Tổ công tác đã tạm giữ tang vật, giao cho Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.