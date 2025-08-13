Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Phát hiện 1 ô tô vận chuyển 5 tấn hàng hóa nhập lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN GIANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhận được nguồn tin từ người dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra 1 ô tô nghi vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.

Theo đó, trưa 12-8, lực lượng chức năng đã tiến hành cho dừng và kiểm tra đối với ô tô đầu kéo BKS 29H-805.xx kéo sơmi rơ moóc BKS 43R-024.xx do ông Nguyễn Đức Lộc (SN 1971, trú ở phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng) điều khiển.

img-7756.jpg
Số bao đường không có hóa đơn, chứng từ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Tại thời điểm kiểm tra, tổ kiểm tra phát hiện trong sơmi rơ moóc BKS 43R-024.xx chứa 100 bao đường tinh luyện với tổng trọng lượng 5 tấn, trị giá 65 triệu đồng. Đường có hạt màu trắng do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.

Tổ công tác đã tạm giữ tang vật, giao cho Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Tin tức

(GLO)- Sáng 10-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình, Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ecolife tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Ecohome Nhơn Bình.

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

Pháp luật

(GLO)- Chiều 6-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 135 xã, phường trong toàn tỉnh.

null