Vụ xe đầu kéo va chạm với xe tải trên đèo Mang Yang: Nguyên nhân do xe đầu kéo mất thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 15-8, nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nguyên nhân vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải trên đèo Mang Yang vào chiều 14-8 là do xe đầu kéo bị mất thắng.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 14-8, tại Km 110+400 Quốc lộ 19, đoạn qua đèo Mang Yang (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15H-062.08 kéo theo sơmi rơmooc biển kiểm soát 15R-055.02 chở sầu riêng, do anh Vũ Hoài Thương (SN 1993, trú tại TP. Cần Thơ) điều khiển di chuyển theo hướng (Pleiku-Quy Nhơn) với xe tải chở mì biển kiểm soát 81C-284.36 do anh N.N.T. (SN 2000, trú tại xã Ayun, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến 2 xe bị lật trên đường, trong đó, xe đầu kéo bốc cháy phần đầu, gây ùn tắc cục bộ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã cử 2 tổ công tác đến hiện trường phân luồng giao thông và dập tắt đám cháy.

1-5454.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe tải trên đèo Mang Yang chiều 14-8. Ảnh: ĐVCC

Chiều cùng ngày, Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đảm bảo giao thông trên tuyến.

Sau vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Vũ Hoài Thương đang điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15H-062.08 di chuyển trên đèo thì xe bị mất thắng, tông vào đuôi xe ô tô tải biển kiểm soát 81C-284.36 chạy phía trước cùng chiều dẫn đến tai nạn.

