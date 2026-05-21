Gia Lai: Bắt đối tượng có 5 tiền án chuyên đột nhập cơ sở thờ tự trộm cắp

(GLO)- Ngày 20-5, Công an xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng đột nhập cơ sở thờ tự “Hưng Thành” ở thôn Nam Tượng 2 để trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 17-5, đại diện cơ sở thờ tự “Hưng Thành” đến trình báo việc kẻ gian lợi dụng sơ hở đột nhập vào khuôn viên, lấy trộm một chiếc chuông đồng.

Đối tượng Lê Đức Hiền tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Nhơn Tây khẩn trương triển khai lực lượng, chia thành hai tổ công tác để khám nghiệm hiện trường, rà soát camera an ninh, làm việc với người dân xung quanh và khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, đặc biệt là những người có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tại cơ sở tôn giáo, thờ tự.

Qua truy xét, lực lượng công an xác định Lê Đức Hiền (SN 1966, trú phường Quy Nhơn) là nghi phạm gây án. Hiền có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, từng thực hiện nhiều vụ trộm chuông đồng tại các cơ sở thờ tự ở nhiều địa phương.

Đến khoảng 15 giờ ngày 18-5, khi Hiền trở về nơi ở, Công an xã An Nhơn Tây đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Lê Đức Hiền thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an đã thu hồi tang vật trả lại cho cơ sở thờ tự và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.