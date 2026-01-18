Xử lý đối tượng trộm đồ thờ cúng trong Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo

Trước đó, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 14-1, Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo về việc một đối tượng lạ mặt đột nhập Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo (thuộc tổ 7 Tây Sơn, phường An Khê), lấy trộm một số con hạc và lư hương bằng đồng trị giá khoảng 45 triệu đồng.

Các món đồ thờ cúng bị đối tượng đánh cắp. Ảnh: ĐVCC

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khê đã cử lực lượng đến hiện trường để xác minh, điều tra, truy tìm thủ phạm. Qua thông tin mô tả đặc điểm nhận dạng và dữ liệu trích xuất từ camera tại Khu di tích, lực lượng Công an xác định Nguyễn Cao Thái Danh là đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, Công an phường An Khê phát hiện Danh đang lẩn trốn tại khu vực gần hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế và bắt giữ đối tượng.

Qua đấu tranh ban đầu, Danh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên lợi dụng thời điểm buổi trưa không có người trông coi, đã cạy cửa điện thờ để trộm cắp tài sản. Do số đồ thờ cúng có khối lượng lớn, đối tượng phải cho vào bao tải và vận chuyển nhiều lần.

Khi đang mang những lư đồng cuối cùng ra ngoài thì bị người trông coi di tích phát hiện, Danh liền vứt lại tang vật và bỏ chạy. Từ lời khai của đối tượng, lực lượng Công an đã kịp thời thu hồi toàn bộ số tài sản bị đánh cắp, bàn giao lại cho Khu di tích.

Được biết, Nguyễn Cao Thái Danh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự liên quan đến ma túy.