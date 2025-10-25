Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Bắt “đạo chích” đột nhập nhà dân trộm máy tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Thành Trọng (SN 1996, trú tại xã Cửu An) về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật là 2 máy tính xách tay.

Theo hồ sơ, Trọng là đối tượng đã có 4 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Chiều 20-10, Trọng đi xe máy đến xã Mang Yang để tìm kiếm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

doi-tuong-trong-da-bi-bat-giu-cung-tang-vat-anh-dvcc.jpg
Đối tượng Trọng cùng tang vật. Ảnh: ĐVCC

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Trọng đi qua nhà chị N.T.M. (SN 1979, đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc tổ 3, xã Mang Yang), thấy nhà không đóng cửa và không có người trông coi.

Đối tượng để xe máy ở ngoài rồi lẻn vào nhà trộm 2 chiếc máy tính trị giá khoảng 7 triệu đồng. Sau đó, Trọng điều khiển xe máy bỏ trốn về hướng phường Pleiku để tiêu thụ tài sản.

Nhận được tin báo của chị M., Công an xã Mang Yang nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, truy xét, làm rõ đối tượng gây án. Ngay trong đêm, lực lượng Công an đã trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường để lần theo dấu vết.

Đến khoảng 9 giờ ngày 21-10, Công an xã Mang Yang đã xác định và bắt giữ Trọng khi đối tượng đang trốn tại phường Pleiku. Qua đó, thu giữ tang vật là 2 chiếc máy tính của chị M. để làm thủ tục trả lại cho bị hại.

Sau vụ án trên, chị M. đã viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang đã tận tâm, hết mình trong điều tra để phá án trong thời gian ngắn, thu hồi được tài sản bị đánh cắp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đối tượng Trung đã lợi dụng sơ hở của người dân trong trông coi tài sản để trộm cắp.

Bắt “siêu trộm” vừa ra tù lại gây án

(GLO)- Chiều 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh Trung (SN 1996, trú tại xã Hoài Ân) về hành vi trộm cắp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

2 đối tượng Thúy và Lẽ tại cơ quan Công an.

Gia Lai: Phát hiện 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Pháp luật

(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Nam vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Lẽ (SN 1990, trú khu phố Đệ Đức 1) và Trần Thị Ngọc Thúy (SN 1994, trú khu phố Song Khánh, cùng ở phường Hoài Nhơn Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Thanh Hưng-đối tượng trộm cắp để mua ma túy sử dụng-tại Cơ quan điều tra.

Gia Lai: Trộm cắp xe máy để có tiền mua ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 23-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao đối tượng Phan Thanh Hưng (SN 1996, trú tại phường Quy Nhơn) cho Công an phường Quy Nhơn để củng cố hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, Hưng khai nhận trộm xe máy để có tiền mua ma túy sử dụng.

Tặng quà cho thành viên tổ ANTT bị thương khi làm nhiệm vụ

Gia Lai: Thăm hỏi, động viên tổ viên tổ an ninh trật tự cơ sở bị thương khi làm nhiệm vụ

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-10, Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho anh Đặng Quang Hùng (tổ viên Tổ an ninh trật tự khu phố 1, xã Phú Túc) bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

null