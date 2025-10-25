Bắt “đạo chích” đột nhập nhà dân trộm máy tính

(GLO)- Sáng 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Thành Trọng (SN 1996, trú tại xã Cửu An) về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật là 2 máy tính xách tay.

Theo hồ sơ, Trọng là đối tượng đã có 4 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Chiều 20-10, Trọng đi xe máy đến xã Mang Yang để tìm kiếm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trọng cùng tang vật. Ảnh: ĐVCC

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Trọng đi qua nhà chị N.T.M. (SN 1979, đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc tổ 3, xã Mang Yang), thấy nhà không đóng cửa và không có người trông coi.

Đối tượng để xe máy ở ngoài rồi lẻn vào nhà trộm 2 chiếc máy tính trị giá khoảng 7 triệu đồng. Sau đó, Trọng điều khiển xe máy bỏ trốn về hướng phường Pleiku để tiêu thụ tài sản.

Nhận được tin báo của chị M., Công an xã Mang Yang nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, truy xét, làm rõ đối tượng gây án. Ngay trong đêm, lực lượng Công an đã trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường để lần theo dấu vết.

Đến khoảng 9 giờ ngày 21-10, Công an xã Mang Yang đã xác định và bắt giữ Trọng khi đối tượng đang trốn tại phường Pleiku. Qua đó, thu giữ tang vật là 2 chiếc máy tính của chị M. để làm thủ tục trả lại cho bị hại.

Sau vụ án trên, chị M. đã viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang đã tận tâm, hết mình trong điều tra để phá án trong thời gian ngắn, thu hồi được tài sản bị đánh cắp.