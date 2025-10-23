Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bắt “siêu trộm” vừa ra tù lại gây án

(GLO)- Chiều 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh Trung (SN 1996, trú tại xã Hoài Ân) về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, Trung là đối tượng sống lang thang, không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động và thường xuyên nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền tiêu xài.

doi-tuong-trung-da-co-3-tien-an-cung-ve-toi-22trom-cap-tai-san22-anh-dvcc.jpg
Đối tượng Trung đã có 3 tiền án cùng về tội "Trộm cắp tài sản". Ảnh: ĐVCC

Chỉ trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022, Trung đã 3 lần bị Tòa án tuyên phạt về tội “Trộm cắp tài sản” khi thực hiện các vụ trộm trên địa bàn TP. Pleiku và huyện Ia Grai (cũ).

Lần gần nhất vào tháng 8-2022, Trung bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Đối tượng chấp hành án tại Trại giam Gia Trung đến ngày 12-9-2025 thì được ra tù.

Dù đã nhiều lần vào tù ra tội, song Trung vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục sống lang thang, thường xuyên đi dọc các tuyến đường tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Trong các ngày từ 17 đến 26-9, Trung đã trộm 3 chiếc xe đạp điện của người dân trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa phận phường Thống Nhất.

Các xe này đều do chủ sở hữu sơ hở, không có người trông coi, thậm chí để sẵn chìa khóa trên xe nên đối tượng dễ dàng tiếp cận trộm cắp. Sau đó, Trung mang bán cho người thu mua phế liệu trên đường với giá từ 250.000 đến 500.000 đồng, rồi tiêu xài hết.

trung-phai-loi-dung-so-ho-cua-nguoi-dan-de-trom-xe-dap-dien-anh-dvcc.jpg
Trung (phải) lợi dụng sơ hở của người dân để trộm xe đạp điện. Ảnh: ĐVCC

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an phường Thống Nhất đã triển khai lực lượng điều tra truy xét. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 20-10, Công an phường Thống Nhất bắt giữ Trung khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Trung đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an phường Thống Nhất đã thu giữ 1 chiếc xe đạp điện để làm thủ tục trao trả cho bị hại.

