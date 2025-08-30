Cơm gà Dông Ưng: Hương vị bình dân níu chân thực khách

(GLO)- Với hương vị đậm đà và đặc trưng khó lẫn, thời gian qua, món cơm gà tại quán Ẩm thực Dông Ưng 2 (154 Phạm Ngọc Thạch, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thực khách gần xa.

Mỗi suất cơm gà Dông Ưng trông qua tưởng chừng đơn giản với đĩa cơm vàng óng cùng miếng gà chiên giòn rụm. Thế nhưng, khi thưởng thức, thực khách mới cảm nhận được từng hạt cơm dẻo thơm mùi nghệ, thấm đẫm vị béo nhẹ từ nước luộc gà. Lớp da gà được chế biến giòn tan nhưng không vì thế mà phần thịt bên trong kém đi độ mềm ngọt.

Đến với quán, thực khách còn có thể gọi thêm canh khổ qua nấu tôm thanh mát hoặc canh lá giang chua ngọt để thưởng thức trọn vẹn cùng phần cơm gà. Sự kết hợp này cũng sẽ tạo nên sự hài hòa, làm nên hương vị khó quên cho những ai từng thưởng thức.

Khách đến ăn cơm gà Dông Ưng thường gọi thêm canh khổ qua nấu tôm hoặc canh lá giang để thưởng thức trọn vẹn món ăn. Ảnh: H.H

Mỗi ngày, quán bán 70-80 suất cơm gà, mỗi suất có giá từ 45.000 đồng. Tất cả gà quán sử dụng để chế biến món ăn đều là gà tươi, được nhà cung cấp chuyển đến vào sáng sớm và nói không với gà đông lạnh.

“Nguyên tắc ở quán Dông Ưng là gà nhập ngày nào bán hết ngày đó, không để sang hôm sau. Chúng tôi ưu tiên những đơn vị cung cấp gà thả vườn. Đây cũng là nguyên tắc để quán luôn giữ được chất lượng và hương vị của món ăn, cũng như có được sự tin tưởng nơi khách hàng”-anh Đinh Công Thu-chủ quán Ẩm thực Dông Ưng 2 chia sẻ.

Mỗi suất cơm gà tại Ẩm thực Dông Ưng 2 có giá 45.000 đồng. Ảnh: H.H

Dù chỉ mới mở bán thêm món cơm gà vào buổi trưa và chiều được 3 tháng, thế nhưng, Ẩm thực Dông Ưng 2 đã trở thành quán “ruột” của nhiều người dân phố núi Pleiku cũng như các địa phương lân cận.

Anh Hoàng Văn Tú (phường Thống Nhất) chia sẻ: “Điều khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất khi chọn Ẩm thực Dông Ưng 2 chính là chất lượng gà tại quán. Dù chiên, luộc hay kho, gà đều mọng nước, không bị khô, rất tươi ngon. Ngoài dùng cơm vào bữa trưa, trước đây, tôi cũng thường xuyên đến quán để thưởng thức món phở gà vào mỗi sáng".

Ẩm thực Dông Ưng 2 đang bán các món cơm gà như: gà rô ti, gà luộc, gà xé gỏi, gà chiên giòn, gà kho và thêm món cơm sườn chua ngọt cho thực khách đổi vị.

Anh Đinh Công Thu-Chủ quán Ẩm thực Dông Ưng 2 bên món cơm gà của quán được nhiều thực khách lựa chọn. Ảnh: H.H

Điều làm nên thương hiệu cơm gà Dông Ưng không nằm ở sự cầu kỳ, mà chính là sự chỉn chu trong từng phần ăn. Gà được chọn kỹ, chiên vàng vừa lửa, cơm nấu bằng nước luộc gà để hạt cơm dẻo thơm, gia vị nêm nếm vừa miệng. Không gian quán mộc mạc, bàn ghế gỗ đơn sơ nhưng lại tạo cho thực khách cảm giác thân thuộc, gần gũi như đang dùng bữa cùng người thân trong chính ngôi nhà của mình.

Thịt gà trong mềm, ngoài giòn nhưng ăn không hề ngán. Ảnh: H.H

Trong thời buổi nhiều quán ăn chạy theo xu hướng trang trí hiện đại, thực đơn phong phú thì Dông Ưng vẫn giữ cho mình lối đi riêng. Và có lẽ, chính sự kiên định ấy đã giúp quán tồn tại, gắn bó bền lâu với thực khách.

Tiếng lành đồn xa, không chỉ người dân địa phương mà ngày càng có nhiều du khách cũng tìm đến Ẩm thực Dông Ưng 2 để thưởng thức món cơm gà, nhất là vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ, Tết.

“Tôi nghe bạn bè giới thiệu món cơm gà ở Dông Ưng 2 khá ngon nên ghé dùng thử. Ấn tượng đầu tiên là phần ăn khá đầy đặn, gà giòn mà thịt vẫn mềm; cơm dẻo và thơm chứ không khô như nhiều nơi khác. Ăn xong mới hiểu vì sao quán lại được nhiều người yêu thích đến thế dù tọa lạc ở vị trí khá xa trung tâm. Nếu có dịp trở lại chắc chắn tôi sẽ ghé thêm lần nữa”-chị Trần Thị Hạnh (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ.