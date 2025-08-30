Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Cơm gà Dông Ưng: Hương vị bình dân níu chân thực khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với hương vị đậm đà và đặc trưng khó lẫn, thời gian qua, món cơm gà tại quán Ẩm thực Dông Ưng 2 (154 Phạm Ngọc Thạch, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thực khách gần xa.

Mỗi suất cơm gà Dông Ưng trông qua tưởng chừng đơn giản với đĩa cơm vàng óng cùng miếng gà chiên giòn rụm. Thế nhưng, khi thưởng thức, thực khách mới cảm nhận được từng hạt cơm dẻo thơm mùi nghệ, thấm đẫm vị béo nhẹ từ nước luộc gà. Lớp da gà được chế biến giòn tan nhưng không vì thế mà phần thịt bên trong kém đi độ mềm ngọt.

Đến với quán, thực khách còn có thể gọi thêm canh khổ qua nấu tôm thanh mát hoặc canh lá giang chua ngọt để thưởng thức trọn vẹn cùng phần cơm gà. Sự kết hợp này cũng sẽ tạo nên sự hài hòa, làm nên hương vị khó quên cho những ai từng thưởng thức.

img-9711.jpg
Khách đến ăn cơm gà Dông Ưng thường gọi thêm canh khổ qua nấu tôm hoặc canh lá giang để thưởng thức trọn vẹn món ăn. Ảnh: H.H

Mỗi ngày, quán bán 70-80 suất cơm gà, mỗi suất có giá từ 45.000 đồng. Tất cả gà quán sử dụng để chế biến món ăn đều là gà tươi, được nhà cung cấp chuyển đến vào sáng sớm và nói không với gà đông lạnh.

“Nguyên tắc ở quán Dông Ưng là gà nhập ngày nào bán hết ngày đó, không để sang hôm sau. Chúng tôi ưu tiên những đơn vị cung cấp gà thả vườn. Đây cũng là nguyên tắc để quán luôn giữ được chất lượng và hương vị của món ăn, cũng như có được sự tin tưởng nơi khách hàng”-anh Đinh Công Thu-chủ quán Ẩm thực Dông Ưng 2 chia sẻ.

img-9663.jpg
Mỗi suất cơm gà tại Ẩm thực Dông Ưng 2 có giá 45.000 đồng. Ảnh: H.H

Dù chỉ mới mở bán thêm món cơm gà vào buổi trưa và chiều được 3 tháng, thế nhưng, Ẩm thực Dông Ưng 2 đã trở thành quán “ruột” của nhiều người dân phố núi Pleiku cũng như các địa phương lân cận.

Anh Hoàng Văn Tú (phường Thống Nhất) chia sẻ: “Điều khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất khi chọn Ẩm thực Dông Ưng 2 chính là chất lượng gà tại quán. Dù chiên, luộc hay kho, gà đều mọng nước, không bị khô, rất tươi ngon. Ngoài dùng cơm vào bữa trưa, trước đây, tôi cũng thường xuyên đến quán để thưởng thức món phở gà vào mỗi sáng".

Ẩm thực Dông Ưng 2 đang bán các món cơm gà như: gà rô ti, gà luộc, gà xé gỏi, gà chiên giòn, gà kho và thêm món cơm sườn chua ngọt cho thực khách đổi vị.

img-9678.jpg
Anh Đinh Công Thu-Chủ quán Ẩm thực Dông Ưng 2 bên món cơm gà của quán được nhiều thực khách lựa chọn. Ảnh: H.H

Điều làm nên thương hiệu cơm gà Dông Ưng không nằm ở sự cầu kỳ, mà chính là sự chỉn chu trong từng phần ăn. Gà được chọn kỹ, chiên vàng vừa lửa, cơm nấu bằng nước luộc gà để hạt cơm dẻo thơm, gia vị nêm nếm vừa miệng. Không gian quán mộc mạc, bàn ghế gỗ đơn sơ nhưng lại tạo cho thực khách cảm giác thân thuộc, gần gũi như đang dùng bữa cùng người thân trong chính ngôi nhà của mình.

img-9672.jpg
Thịt gà trong mềm, ngoài giòn nhưng ăn không hề ngán. Ảnh: H.H

Trong thời buổi nhiều quán ăn chạy theo xu hướng trang trí hiện đại, thực đơn phong phú thì Dông Ưng vẫn giữ cho mình lối đi riêng. Và có lẽ, chính sự kiên định ấy đã giúp quán tồn tại, gắn bó bền lâu với thực khách.

Tiếng lành đồn xa, không chỉ người dân địa phương mà ngày càng có nhiều du khách cũng tìm đến Ẩm thực Dông Ưng 2 để thưởng thức món cơm gà, nhất là vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ, Tết.

“Tôi nghe bạn bè giới thiệu món cơm gà ở Dông Ưng 2 khá ngon nên ghé dùng thử. Ấn tượng đầu tiên là phần ăn khá đầy đặn, gà giòn mà thịt vẫn mềm; cơm dẻo và thơm chứ không khô như nhiều nơi khác. Ăn xong mới hiểu vì sao quán lại được nhiều người yêu thích đến thế dù tọa lạc ở vị trí khá xa trung tâm. Nếu có dịp trở lại chắc chắn tôi sẽ ghé thêm lần nữa”-chị Trần Thị Hạnh (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa (Ảnh: vietnamplus.vn)

Maido- Nhà hàng Tốt nhất thế giới năm 2025

Văn hóa

(GLO)- Với hành trình 16 năm sáng tạo không ngừng, dưới bàn tay tài hoa của bếp trưởng Mitsuharu "Micha" Tsumura, Maido- nhà hàng lừng danh đến từ Peru, đã chính thức được vinh danh là Nhà hàng Tốt nhất thế giới năm 2025 trong danh sách gồm 50 nhà hàng tốt nhất thế giới.

Mắm cua đồng

Mắm cua đồng

Ẩm thực

(GLO)- Khi những cơn mưa bắt đầu nặng hạt cũng là lúc ở Pleiku, măng tre, cá, cua đồng, nấm rơm được bày bán khắp chợ làng, chợ tự phát. Tôi lại nhớ đến những thức món tự tay mẹ nấu, nhất là mắm cua đồng.

Sản xuất phẩm màu tự nhiên từ bọ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Sản xuất phẩm màu tự nhiên từ bọ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Màu tự nhiên được tạo nên từ các loại hoa, lá, gia vị, rất được ưa chuộng trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, ít ai biết, rệp son cũng có thể tạo ra màu thực phẩm an toàn và đẹp mắt. Mới đây, một công ty tại Mỹ đã thành công tạo ra màu đỏ tự nhiên từ loài bọ sống ở Nam Mỹ này.

Món ngon Quảng Ngãi: Mực xào Mỹ Á

Món ngon Quảng Ngãi: Mực xào Mỹ Á

Ẩm thực

Từ biển xanh Mỹ Á, nơi sóng vỗ rì rào, đến mâm cơm dân dã bên bãi cát, món mực xào giòn ngọt, thơm lừng đã chinh phục bao thực khách. Ai đã một lần nếm thử đều khó lòng quên được hương vị đặc biệt này.

Hàng ngày, bà Phạm Thị Tâm vẫn gắn bó với gánh tàu hũ. Ảnh: L.G

Gánh tàu hũ xuyên thế kỷ ở phố núi

Ẩm thực

(GLO)- Trong ký ức của nhiều thế hệ người dân phố núi, gánh tàu hũ của bà Phạm Thị Tâm (SN 1952, tổ 2, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, thường được gọi là bà Năm tàu hũ) gắn liền với tuổi thơ cơ cực. 

40 năm qua, bà Huỳnh Thị Tỉnh (tổ 2, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) vẫn sử dụng lò tráng mì Quảng thủ công giúp sợi mì dai, thơm ngon. Ảnh: V.C

Giữ hương vị mì Quảng truyền thống trên quê hương thứ 2

Ẩm thực

(GLO)- Với 40 năm gắn bó với nghề làm mì Quảng, gia đình bà Huỳnh Thị Tỉnh (tổ 2, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn sử dụng lò tráng mì thủ công. Với bà, đây là cách gìn giữ nét văn hóa truyền thống từ ông bà để lại, đảm bảo sợi mì dai, thơm ngon và lưu được hương thơm lúa mới.

Lên núi săn cua đá

Lên núi săn cua đá

Ẩm thực

(GLO)- Nằm ở vùng Đông Nam tỉnh Gia Lai, nơi dòng sông Ayun hợp lưu với dòng chính sông Ba, thung lũng Ayun Pa không chỉ sở hữu đất đai phù sa màu mỡ mà còn đầy ắp sản vật. Một trong số đặc sản của vùng là cua đá.

null