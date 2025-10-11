(GLO)- Theo công bố giải thưởng bình chọn của độc giả năm 2025 trên Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller, ẩm thực Việt Nam xếp top 4 trong danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới.

Mỗi quốc gia đều có một bầu không khí ẩm thực độc đáo, phản ánh văn hóa của riêng mình với truyền thống ẩm thực đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Và việc thưởng thức ẩm thực địa phương có thể giúp du khách khám phá nhiều điều về điểm đến.

Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller đã chọn những địa điểm thực sự khơi dậy vị giác của du khách. Điểm số là tỷ lệ phần trăm thể hiện mức độ hài lòng trung bình chung của lựa chọn.

Ẩm thực Việt Nam xếp top 4 trong danh sách 15 nền ẩm thực hàng đầu thế giới.

Việt Nam đạt số điểm 96,67, xếp top 4 trong danh sách 15 nền ẩm thực hàng đầu thế giới.

Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller viết: "Tất cả chúng ta đều đã từng chứng kiến những cánh đồng lúa chín vàng ươm ở Việt Nam, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi nguyên liệu ở đây luôn tươi ngon nhất vùng. Cơm có đủ mọi hình dạng và kích cỡ - bát cơm nghi ngút khói, bún sợi thanh tao, gỏi cuốn - nhưng luôn được phủ lên trên bằng rau củ địa phương, thịt mềm và hương thơm thảo mộc nồng nàn. Bất kỳ du khách ba lô nào cũng sẽ yêu thích những quán ăn đường phố, từ chợ nổi Cái Răng đến những quán nhỏ trong ngõ hẻm như Xóm Chiếu, nơi phục vụ những món ăn đỉnh cao của ẩm thực Việt Nam với giá cực rẻ. Nhưng nếu bạn muốn một bữa ăn tinh tế hơn, hãy đến Ciel Dining tại TP. Hồ Chí Minh, một trong những nhà hàng mới xuất sắc nhất trong danh sách hot 2025 của chúng tôi".

Nhật Bản với số điểm 96,77, xếp vị trí trên ẩm thực Việt Nam. Với 96,92 điểm, ẩm thực Ý xếp ở vị trí thứ hai. Thái Lan gây bất ngờ với 98,33 điểm, đứng vị trí số 1.

"Thái Lan có sự đa dạng ẩm thực theo vùng miền đồng nghĩa với việc mỗi điểm đến mới đều mang tới cho du khách những hương vị chưa từng được nếm thử; những khu chợ đêm sôi động khiến việc thưởng thức ẩm thực ngon miệng gần như không bao giờ dừng lại. Thái Lan đã làm chủ nghệ thuật đưa những món ăn ngon miệng đến với du khách mà không cần cầu kỳ, và dù có phải là người yêu thích ẩm thực Thái hay không, những bát mì, cà ri và súp nóng hổi chắc chắn sẽ chinh phục bạn, đặc biệt là khi được phục vụ bởi những người dân địa phương thân thiện"-Tờ báo ngợi ca.

Các nền ẩm thực còn lại trong danh sách ẩm thực hàng đầu thế giới là Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ma Rốc, Colombia, Maldives, Peru, Nam Phi, Hy Lạp, Sri Lanka, New Zealand, Tây Ban Nha.

Phở bò Việt Nam trong danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới năm 2024.

Trước đó, Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas nổi tiếng thế giới công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới năm 2024. Đáng chú ý, đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách là phở bò. Món ăn đứng thứ 93 trong danh sách với 4,44 sao.