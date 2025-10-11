Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Ẩm thực Việt Nam xếp top 4 trong danh sách 15 nền ẩm thực hàng đầu thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo TNO, VOV)

(GLO)- Theo công bố giải thưởng bình chọn của độc giả năm 2025 trên Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller, ẩm thực Việt Nam xếp top 4 trong danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới.

Mỗi quốc gia đều có một bầu không khí ẩm thực độc đáo, phản ánh văn hóa của riêng mình với truyền thống ẩm thực đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Và việc thưởng thức ẩm thực địa phương có thể giúp du khách khám phá nhiều điều về điểm đến.

Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller đã chọn những địa điểm thực sự khơi dậy vị giác của du khách. Điểm số là tỷ lệ phần trăm thể hiện mức độ hài lòng trung bình chung của lựa chọn.

mam-com-viet-nam.jpg
Ẩm thực Việt Nam xếp top 4 trong danh sách 15 nền ẩm thực hàng đầu thế giới.

Việt Nam đạt số điểm 96,67, xếp top 4 trong danh sách 15 nền ẩm thực hàng đầu thế giới.

Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller viết: "Tất cả chúng ta đều đã từng chứng kiến những cánh đồng lúa chín vàng ươm ở Việt Nam, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi nguyên liệu ở đây luôn tươi ngon nhất vùng. Cơm có đủ mọi hình dạng và kích cỡ - bát cơm nghi ngút khói, bún sợi thanh tao, gỏi cuốn - nhưng luôn được phủ lên trên bằng rau củ địa phương, thịt mềm và hương thơm thảo mộc nồng nàn. Bất kỳ du khách ba lô nào cũng sẽ yêu thích những quán ăn đường phố, từ chợ nổi Cái Răng đến những quán nhỏ trong ngõ hẻm như Xóm Chiếu, nơi phục vụ những món ăn đỉnh cao của ẩm thực Việt Nam với giá cực rẻ. Nhưng nếu bạn muốn một bữa ăn tinh tế hơn, hãy đến Ciel Dining tại TP. Hồ Chí Minh, một trong những nhà hàng mới xuất sắc nhất trong danh sách hot 2025 của chúng tôi".

Nhật Bản với số điểm 96,77, xếp vị trí trên ẩm thực Việt Nam. Với 96,92 điểm, ẩm thực Ý xếp ở vị trí thứ hai. Thái Lan gây bất ngờ với 98,33 điểm, đứng vị trí số 1.

"Thái Lan có sự đa dạng ẩm thực theo vùng miền đồng nghĩa với việc mỗi điểm đến mới đều mang tới cho du khách những hương vị chưa từng được nếm thử; những khu chợ đêm sôi động khiến việc thưởng thức ẩm thực ngon miệng gần như không bao giờ dừng lại. Thái Lan đã làm chủ nghệ thuật đưa những món ăn ngon miệng đến với du khách mà không cần cầu kỳ, và dù có phải là người yêu thích ẩm thực Thái hay không, những bát mì, cà ri và súp nóng hổi chắc chắn sẽ chinh phục bạn, đặc biệt là khi được phục vụ bởi những người dân địa phương thân thiện"-Tờ báo ngợi ca.

Các nền ẩm thực còn lại trong danh sách ẩm thực hàng đầu thế giới là Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ma Rốc, Colombia, Maldives, Peru, Nam Phi, Hy Lạp, Sri Lanka, New Zealand, Tây Ban Nha.

pho-bo-viet-nam.jpg
Phở bò Việt Nam trong danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới năm 2024.

Trước đó, Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas nổi tiếng thế giới công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới năm 2024. Đáng chú ý, đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách là phở bò. Món ăn đứng thứ 93 trong danh sách với 4,44 sao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

Ẩm thực

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Ẩm thực

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Ẩm thực

Gần xã Hương Sơn có khu vực hồ Quan Sơn (thuộc huyện Mỹ Đức cũ), nổi tiếng với món gỏi cá mè. Sự khác biệt của món gỏi cá ở đây đã tạo nên nét ẩm thực rất riêng, độc đáo, trở thành điểm dừng chân để du khách thưởng thức món ngon trong hành trình tham quan danh thắng Hương Sơn (chùa Hương).

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Ẩm thực

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Món ngon từ xuyến chi

Món ngon từ xuyến chi

Ẩm thực

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

Nấm mối thường mọc vào tháng 5, 6 hàng năm. Ảnh: L.H

Mùa “săn” nấm mối

Ẩm thực

(GLO)- Khoảng tháng 5, 6 hàng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, mặt đất mềm ẩm cũng là lúc người dân Gia Lai bước vào mùa “săn” nấm mối. Đây là “lộc trời” mà thiên nhiên ban tặng, mỗi năm chỉ đôi ba lần.

Ảnh minh họa (Ảnh: vietnamplus.vn)

Maido- Nhà hàng Tốt nhất thế giới năm 2025

Văn hóa

(GLO)- Với hành trình 16 năm sáng tạo không ngừng, dưới bàn tay tài hoa của bếp trưởng Mitsuharu "Micha" Tsumura, Maido- nhà hàng lừng danh đến từ Peru, đã chính thức được vinh danh là Nhà hàng Tốt nhất thế giới năm 2025 trong danh sách gồm 50 nhà hàng tốt nhất thế giới.

Mắm cua đồng

Mắm cua đồng

Ẩm thực

(GLO)- Khi những cơn mưa bắt đầu nặng hạt cũng là lúc ở Pleiku, măng tre, cá, cua đồng, nấm rơm được bày bán khắp chợ làng, chợ tự phát. Tôi lại nhớ đến những thức món tự tay mẹ nấu, nhất là mắm cua đồng.

Mực một nắng nướng muối ớt. (Ảnh: Taste Atlas)

Mực một nắng lọt Top 10 món mực ngon nhất thế giới

Ẩm thực

(GLO)- Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas mới đây lại tiếp tục vinh danh món ăn Việt, đó là mực một nắng có nguồn gốc ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Mực một nắng được xếp vị trí 10/33 món ngon nhất trên thế giới được chế biến từ mực, với 4,1/5 điểm.

Về phố biển 'đu trend' cuốn mực tươi rau muống

Về phố biển 'đu trend' cuốn mực tươi rau muống

Ẩm thực

Bánh tráng mỏng, con mực tươi căng, vài cọng rau muống, cuộn lại. Món ăn dân dã của người dân xứ biển miền Trung bỗng một ngày thành cơn sốt trên mạng xã hội đến tận bàn ăn. Từng nhà, từng du khách đến Đà Nẵng đua nhau ăn mực cuốn rau muống khiến những phiên chợ, tàu thuyền bán mực đã tay.

Sản xuất phẩm màu tự nhiên từ bọ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Sản xuất phẩm màu tự nhiên từ bọ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Màu tự nhiên được tạo nên từ các loại hoa, lá, gia vị, rất được ưa chuộng trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, ít ai biết, rệp son cũng có thể tạo ra màu thực phẩm an toàn và đẹp mắt. Mới đây, một công ty tại Mỹ đã thành công tạo ra màu đỏ tự nhiên từ loài bọ sống ở Nam Mỹ này.

null