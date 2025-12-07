18 món ăn sợi Việt Nam nằm trong danh sách ngon nhất thế giới

(GLO)- Taste Atlas vừa vinh danh 100 món sợi ngon nhất thế giới, trong đó, Việt Nam góp mặt 18 món, nhiều thứ 2 chỉ sau Nhật Bản.

Món ăn dạng sợi của Việt Nam khá đa dạng từ món khô đến món nước với nguyên liệu phong phú cùng nhiều cách chế biến hấp dẫn, ngon miệng. 18 đại diện được vinh danh bao gồm nhiều phiên bản của phở như bò tái chín, gà, chay, trộn và xào.

Phở bò là một trong những món ăn nằm trong danh sách 100 món sợi ngon nhất thế giới. Ảnh: P.V

Các món bún cũng góp mặt đông đảo với bún chả, bún riêu, bún đậu mắm tôm, bún thịt nướng, bún măng vịt và bún bò Nam Bộ. Danh sách còn ghi nhận các đặc sản như mì Quảng, cao lầu, bánh canh, hủ tiếu và bánh đa cua.

Nhật Bản dẫn đầu với 26 món vào danh sách, trong đó mì ramen với nhiều phiên bản như ramen Yokohama (hạng 1), Tonkotsu, Miso, Shoyu, Shio, Hakata chiếm hầu hết các vị trí dẫn đầu. Trung Quốc có 10 món, còn lại là các quốc gia như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia...

Danh sách "100 món sợi ngon nhất thế giới", tính đến ngày 4-12 có 14.405 lượt đánh giá được ghi nhận, trong đó 10.998 lượt hợp lệ.