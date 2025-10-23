Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Sẽ xác lập kỷ lục Việt Nam với 200 món chay từ sen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VOV, NLĐO)

(GLO)- Tại Lễ hội Ẩm thực chay 2025 diễn ra tại Công viên Bình Phú (phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh) từ ngày 31-10 đến 4-11, Ban tổ chức sẽ xác lập kỷ lục Việt Nam với 200 món chay từ sen.

Theo đó, Lễ hội Ẩm thực chay năm nay có chủ đề “Ngon từ vị, lành từ tâm”, được tổ chức trên diện tích hơn 7 ha, quy tụ hơn 250 gian hàng chia thành nhiều khu vực: không gian ẩm thực xanh sáng tạo, khu trưng bày sản phẩm OCOP-Organic-Thực dưỡng-Tái chế rác, khu trải nghiệm-workshop, khu giao lưu nghệ thuật-âm nhạc, cùng buffet chay với hơn 100 món ăn đặc trưng khắp 3 miền.

cac-mon-an-duoc-che-bien-tu-sen.jpg
Lễ hội Ẩm thực chay 2025 sẽ xác lập kỷ lục Việt Nam với 200 món chay từ sen. Ảnh: VietKings

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình “Ngày hội Yêu thương” sẽ trao tặng 1.000 bữa chay cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó là các hội thảo quốc tế bàn về xu hướng ẩm thực xanh, du lịch xanh và phát triển bền vững.

Lễ hội còn có Ngày hội tái chế rác thải thực phẩm, kêu gọi cộng đồng giảm lãng phí; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như các cuộc thi "Green Master Chef Vietnam 2025" và "Green Future Chef Vietnam 2025", nhằm tạo sân chơi cho các đầu bếp tài năng và xu hướng ăn chay sống khỏe hướng đến thế hệ trẻ.

Lễ hội năm nay dự kiến thu hút hơn 150.000 người tham gia. Không chỉ vinh danh ẩm thực chay Việt, sự kiện này còn khuyến khích cộng đồng thực hành lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và thân thiện với môi trường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thực khách thưởng thức mâm cơm Jrai tại nhà hàng Dăm San (phường Diên Hồng). Ảnh: Minh Châu

Ðưa "bếp rẫy" về phố thị

Ẩm thực

(GLO)- Tại một số nhà hàng của phố núi Pleiku, những “mẹt cơm đồng bào” không chỉ mang hương vị buôn làng mà còn mở ra xu hướng thưởng thức mới, đậm đà bản sắc. Đó cũng chính là hành trình đưa "bếp rẫy" về phố thị. 

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

Ẩm thực

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Ẩm thực

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Ẩm thực

Gần xã Hương Sơn có khu vực hồ Quan Sơn (thuộc huyện Mỹ Đức cũ), nổi tiếng với món gỏi cá mè. Sự khác biệt của món gỏi cá ở đây đã tạo nên nét ẩm thực rất riêng, độc đáo, trở thành điểm dừng chân để du khách thưởng thức món ngon trong hành trình tham quan danh thắng Hương Sơn (chùa Hương).

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Du lịch

(GLO)- Với nhiều người dân phố núi, đến chợ Phù Đổng (đường Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để mua đồ ăn sáng cho gia đình hoặc thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, ấm lòng đã là nếp quen. Dạo quanh chợ một vòng, tôi càng hiểu vì sao người dân lại gọi nơi đây là “thiên đường” ăn sáng.

Món ngon từ xuyến chi

Món ngon từ xuyến chi

Ẩm thực

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

Nấm mối thường mọc vào tháng 5, 6 hàng năm. Ảnh: L.H

Mùa “săn” nấm mối

Ẩm thực

(GLO)- Khoảng tháng 5, 6 hàng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, mặt đất mềm ẩm cũng là lúc người dân Gia Lai bước vào mùa “săn” nấm mối. Đây là “lộc trời” mà thiên nhiên ban tặng, mỗi năm chỉ đôi ba lần.

Mắm cua đồng

Mắm cua đồng

Ẩm thực

(GLO)- Khi những cơn mưa bắt đầu nặng hạt cũng là lúc ở Pleiku, măng tre, cá, cua đồng, nấm rơm được bày bán khắp chợ làng, chợ tự phát. Tôi lại nhớ đến những thức món tự tay mẹ nấu, nhất là mắm cua đồng.

null