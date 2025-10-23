(GLO)- Tại Lễ hội Ẩm thực chay 2025 diễn ra tại Công viên Bình Phú (phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh) từ ngày 31-10 đến 4-11, Ban tổ chức sẽ xác lập kỷ lục Việt Nam với 200 món chay từ sen.

Theo đó, Lễ hội Ẩm thực chay năm nay có chủ đề “Ngon từ vị, lành từ tâm”, được tổ chức trên diện tích hơn 7 ha, quy tụ hơn 250 gian hàng chia thành nhiều khu vực: không gian ẩm thực xanh sáng tạo, khu trưng bày sản phẩm OCOP-Organic-Thực dưỡng-Tái chế rác, khu trải nghiệm-workshop, khu giao lưu nghệ thuật-âm nhạc, cùng buffet chay với hơn 100 món ăn đặc trưng khắp 3 miền.

Lễ hội Ẩm thực chay 2025 sẽ xác lập kỷ lục Việt Nam với 200 món chay từ sen. Ảnh: VietKings

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình “Ngày hội Yêu thương” sẽ trao tặng 1.000 bữa chay cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó là các hội thảo quốc tế bàn về xu hướng ẩm thực xanh, du lịch xanh và phát triển bền vững.

Lễ hội còn có Ngày hội tái chế rác thải thực phẩm, kêu gọi cộng đồng giảm lãng phí; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như các cuộc thi "Green Master Chef Vietnam 2025" và "Green Future Chef Vietnam 2025", nhằm tạo sân chơi cho các đầu bếp tài năng và xu hướng ăn chay sống khỏe hướng đến thế hệ trẻ.

Lễ hội năm nay dự kiến thu hút hơn 150.000 người tham gia. Không chỉ vinh danh ẩm thực chay Việt, sự kiện này còn khuyến khích cộng đồng thực hành lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và thân thiện với môi trường.