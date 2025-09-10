Xét tặng các danh hiệu về văn hóa ẩm thực Việt Nam

(GLO)- Nhằm ghi nhận và tri ân những cá nhân có nhiều cống hiến trong gìn giữ, phát huy giá trị ẩm thực truyền thống, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) chính thức khởi động chương trình xét tặng danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Trong đó, hạng mục quan trọng nhất là “Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam”. Danh hiệu này được xét chọn ở 3 cấp độ: Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực, Nghệ nhân Tinh hoa và Nghệ nhân Quốc gia.

Hạng mục quan trọng nhất là “Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam” với 3 cấp độ xét tặng. Ảnh minh họa: P.V



Chương trình còn vinh danh 2 hạng mục khác là Đại sứ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, dành cho những cá nhân có đóng góp đặc biệt trong quảng bá ẩm thực trong nước và quốc tế và Nhà nghiên cứu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, tôn vinh các học giả có công khảo cứu, phân tích, truyền bá giá trị ẩm thực.

Theo kế hoạch, đợt 1 (từ tháng 8 đến 11-2025) sẽ xét chọn danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam; đợt 2 (từ tháng 11) dành cho Đại sứ và Nhà nghiên cứu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10-8 đến 30-10-2025. Lễ vinh danh dự kiến tổ chức trong tháng 11-2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Việt Nam từ lâu đã được ghi danh trên bản đồ ẩm thực của thế giới, trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt để thu hút du khách muôn nơi tìm về thưởng thức. Nhiều món ăn đã trở thành biểu tượng như bánh mì, phở, bún bò, mì quảng… Việc vinh danh những người trực tiếp tạo nên món ăn cũng như người góp phần lan tỏa ẩm thực Việt đến trường quốc tế là điều cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc vinh danh, tiếp thêm động lực để tiếp tục lan tỏa hương vị của quê hương Việt Nam đến cộng đồng và quốc tế.