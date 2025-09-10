Danh mục
Du lịch

Ẩm thực

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Xét tặng các danh hiệu về văn hóa ẩm thực Việt Nam

PHƯƠNG VI (Theo Lao Động, Thanh Niên)

(GLO)- Nhằm ghi nhận và tri ân những cá nhân có nhiều cống hiến trong gìn giữ, phát huy giá trị ẩm thực truyền thống, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) chính thức khởi động chương trình xét tặng danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Trong đó, hạng mục quan trọng nhất là “Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam”. Danh hiệu này được xét chọn ở 3 cấp độ: Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực, Nghệ nhân Tinh hoa và Nghệ nhân Quốc gia.

nghe-nhan-am-thuc-viet-nam.jpg
Hạng mục quan trọng nhất là “Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam” với 3 cấp độ xét tặng. Ảnh minh họa: P.V

Chương trình còn vinh danh 2 hạng mục khác là Đại sứ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, dành cho những cá nhân có đóng góp đặc biệt trong quảng bá ẩm thực trong nước và quốc tế và Nhà nghiên cứu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, tôn vinh các học giả có công khảo cứu, phân tích, truyền bá giá trị ẩm thực.

Theo kế hoạch, đợt 1 (từ tháng 8 đến 11-2025) sẽ xét chọn danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam; đợt 2 (từ tháng 11) dành cho Đại sứ và Nhà nghiên cứu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10-8 đến 30-10-2025. Lễ vinh danh dự kiến tổ chức trong tháng 11-2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Việt Nam từ lâu đã được ghi danh trên bản đồ ẩm thực của thế giới, trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt để thu hút du khách muôn nơi tìm về thưởng thức. Nhiều món ăn đã trở thành biểu tượng như bánh mì, phở, bún bò, mì quảng… Việc vinh danh những người trực tiếp tạo nên món ăn cũng như người góp phần lan tỏa ẩm thực Việt đến trường quốc tế là điều cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc vinh danh, tiếp thêm động lực để tiếp tục lan tỏa hương vị của quê hương Việt Nam đến cộng đồng và quốc tế.

Tin liên quan

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

Có thể bạn quan tâm

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Du lịch

(GLO)- Với nhiều người dân phố núi, đến chợ Phù Đổng (đường Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để mua đồ ăn sáng cho gia đình hoặc thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, ấm lòng đã là nếp quen. Dạo quanh chợ một vòng, tôi càng hiểu vì sao người dân lại gọi nơi đây là “thiên đường” ăn sáng.

Món ngon từ xuyến chi

Món ngon từ xuyến chi

Ẩm thực

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

Nấm mối thường mọc vào tháng 5, 6 hàng năm. Ảnh: L.H

Mùa “săn” nấm mối

Ẩm thực

(GLO)- Khoảng tháng 5, 6 hàng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, mặt đất mềm ẩm cũng là lúc người dân Gia Lai bước vào mùa “săn” nấm mối. Đây là “lộc trời” mà thiên nhiên ban tặng, mỗi năm chỉ đôi ba lần.

Ảnh minh họa (Ảnh: vietnamplus.vn)

Maido- Nhà hàng Tốt nhất thế giới năm 2025

Văn hóa

(GLO)- Với hành trình 16 năm sáng tạo không ngừng, dưới bàn tay tài hoa của bếp trưởng Mitsuharu "Micha" Tsumura, Maido- nhà hàng lừng danh đến từ Peru, đã chính thức được vinh danh là Nhà hàng Tốt nhất thế giới năm 2025 trong danh sách gồm 50 nhà hàng tốt nhất thế giới.

Mắm cua đồng

Mắm cua đồng

Ẩm thực

(GLO)- Khi những cơn mưa bắt đầu nặng hạt cũng là lúc ở Pleiku, măng tre, cá, cua đồng, nấm rơm được bày bán khắp chợ làng, chợ tự phát. Tôi lại nhớ đến những thức món tự tay mẹ nấu, nhất là mắm cua đồng.

Mực một nắng nướng muối ớt. (Ảnh: Taste Atlas)

Mực một nắng lọt Top 10 món mực ngon nhất thế giới

Ẩm thực

(GLO)- Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas mới đây lại tiếp tục vinh danh món ăn Việt, đó là mực một nắng có nguồn gốc ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Mực một nắng được xếp vị trí 10/33 món ngon nhất trên thế giới được chế biến từ mực, với 4,1/5 điểm.

Về phố biển 'đu trend' cuốn mực tươi rau muống

Về phố biển 'đu trend' cuốn mực tươi rau muống

Ẩm thực

Bánh tráng mỏng, con mực tươi căng, vài cọng rau muống, cuộn lại. Món ăn dân dã của người dân xứ biển miền Trung bỗng một ngày thành cơn sốt trên mạng xã hội đến tận bàn ăn. Từng nhà, từng du khách đến Đà Nẵng đua nhau ăn mực cuốn rau muống khiến những phiên chợ, tàu thuyền bán mực đã tay.

Sản xuất phẩm màu tự nhiên từ bọ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Sản xuất phẩm màu tự nhiên từ bọ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Màu tự nhiên được tạo nên từ các loại hoa, lá, gia vị, rất được ưa chuộng trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, ít ai biết, rệp son cũng có thể tạo ra màu thực phẩm an toàn và đẹp mắt. Mới đây, một công ty tại Mỹ đã thành công tạo ra màu đỏ tự nhiên từ loài bọ sống ở Nam Mỹ này.

Món ngon Quảng Ngãi: Mực xào Mỹ Á

Món ngon Quảng Ngãi: Mực xào Mỹ Á

Ẩm thực

Từ biển xanh Mỹ Á, nơi sóng vỗ rì rào, đến mâm cơm dân dã bên bãi cát, món mực xào giòn ngọt, thơm lừng đã chinh phục bao thực khách. Ai đã một lần nếm thử đều khó lòng quên được hương vị đặc biệt này.

null