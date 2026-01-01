Đưa ẩm thực Tây Nguyên đi xa

(GLO)- Chàng trai trẻ Trần Trung Nghĩa (SN 1999, phường Hội Phú) từng khoác áo đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Gia Lai. Sau khi rời sàn thi đấu, anh lựa chọn theo đuổi con đường ẩm thực, từng bước xây dựng phong cách nấu ăn riêng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Ngã rẽ từ đam mê ẩm thực

Chia sẻ về quyết định rẽ hướng, anh Nghĩa cho biết: “Tôi tập võ từ nhỏ, nên có tính kỷ luật, sự tập trung và tinh thần không bỏ cuộc. Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành, từ những lần phụ mẹ, phụ bà trong bữa cơm gia đình, tôi phát hiện mình cũng thích nấu ăn. Khi rẽ hướng, tôi mong muốn mang tinh thần võ thuật vào trong ẩm thực, nơi tôi có thể sáng tạo, kể câu chuyện quê hương và kết nối mọi người theo cách riêng”.

Đầu bếp Trần Trung Nghĩa tỉ mỉ trong từng công đoạn chế biến. Ảnh: Ngọc Duy

Theo bà Trần Thị Hoàng Thắm (phường Hội Phú, mẹ của Nghĩa), từ nhỏ, con trai bà đã thích quan sát và thử nấu các món ăn trong gia đình, góp phần hình thành tình yêu với ẩm thực và ý thức gìn giữ hương vị quê hương. Gia đình luôn ủng hộ con theo đuổi đam mê.

Năm 2018, Nghĩa theo học nghề bếp tại Trung tâm Hướng nghiệp Á Âu (TP Đà Nẵng). Đến năm 2019, anh chính thức theo đuổi con đường nghề bếp chuyên nghiệp, từng bước hoàn thiện kỹ năng chế biến, trình bày món ăn và quản lý bếp. Anh đã có thời gian học hỏi, tích lũy kinh nghiệm khi làm đầu bếp tại Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc (nay thuộc Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Năm 2023, anh Nghĩa cùng người bạn đồng hành Nguyễn Hiếu (phường Hội Phú) đồng sáng lập The Hing Pizza (20 Tô Vĩnh Diện, phường Pleiku) và The Hing Coffee (47 Lương Định Của, phường Hội Phú). Trong đó, anh Nghĩa đảm nhiệm vai trò bếp trưởng, phụ trách xây dựng thực đơn và định hướng sáng tạo ẩm thực cho The Hing Pizza, còn anh Hiếu trực tiếp điều hành The Hing Coffee.

Anh Nguyễn Hiếu chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo ra không gian vừa hiện đại vừa giàu chất Tây Nguyên, nơi mỗi món ăn, thức uống không chỉ chú trọng hương vị mà còn gắn với câu chuyện về con người và văn hóa địa phương. Nghĩa là người làm việc rất kỷ luật, kỹ tính trong từng công đoạn và luôn tìm cách khai thác nguyên liệu bản địa để tạo dấu ấn riêng cho thực đơn. Chính sự nghiêm túc và tư duy sáng tạo đó đã giúp The Hing định hình rõ phong cách ẩm thực”.

Quảng bá hương vị Tây Nguyên ra quốc tế

Trong sáng tạo ẩm thực, đầu bếp Nghĩa ưu tiên sử dụng các nguyên liệu bản địa như tiêu rừng, muối kiến, cà phê, thảo mộc rừng và các loại rau, củ ở vùng đất đỏ bazan. Một trong những món ăn tiêu biểu của anh là pizza gà lá é.

Món cá thu cuộn khoai mì sốt lá é của đầu bếp Nghĩa (trái) và Món pizza gà lá é. Ảnh: Ngọc Duy

“Pizza là món ăn nổi tiếng của phương Tây, nhưng tôi luôn muốn thổi hồn Việt vào từng miếng bánh. Pizza gà lá é được tôi sáng tạo từ cảm hứng núi rừng Tây Nguyên. Hương thơm của lá é, gà tẩm ướp thảo mộc hòa cùng vị béo nhẹ của phô mai tạo nên trải nghiệm vị giác vừa thân quen, vừa mới lạ”-anh Nghĩa chia sẻ.

Đầu bếp Nghĩa đã tham gia và để lại dấu ấn tại một số sân chơi ẩm thực trong và ngoài nước. Năm 2025, anh đoạt HCV cuộc thi “Đầu bếp tài năng Việt Nam” tại Hà Nội, HCB cuộc thi “Master Chef of Foodex” tại TP Hồ Chí Minh và HCĐ cuộc thi “Thách thức ẩm thực toàn cầu” tại Malaysia. Ở các cuộc thi này, đầu bếp Nghĩa đều lựa chọn hướng tiếp cận kết hợp kỹ thuật ẩm thực phương Tây với hương vị và nguyên liệu đặc trưng của Tây Nguyên, gây ấn tượng với ban giám khảo qua các món như: pizza gà lá é, pizza nấm rừng và gà cuộn lá é.

Từ nền tảng những món ăn quen thuộc với ẩm thực phương Tây, anh thay đổi nguyên liệu, cách tẩm ướp và trình bày bằng việc sử dụng lá é, nấm rừng và gà thả vườn của vùng đất đỏ bazan. Theo Nghĩa, việc đưa hương vị núi rừng Tây Nguyên vào các món ăn phổ biến là cách để ẩm thực địa phương dễ tiếp cận hơn với thực khách quốc tế, đồng thời vẫn giữ được bản sắc riêng của quê hương.

Ông Peter John (du khách người Mỹ) chia sẻ: “Tôi biết đến The Hing Pizza qua các phương tiện truyền thông. Khi có dịp đến du lịch cao nguyên Gia Lai, tôi đã ghé trải nghiệm. Pizza gà lá é mang đến hương vị rất khác biệt, không chỉ ngon mà còn giúp tôi cảm nhận rõ cách đầu bếp Việt kể câu chuyện của mình qua ẩm thực”.

Du khách quốc tế thích thú thưởng thức các món ăn tại The Hing Pizza (20 Tô Vĩnh Diện, phường Pleiku). Ảnh: Ngọc Duy

Bên cạnh đó, anh Nghĩa còn tham gia thực hiện chương trình kỷ lục “100 loài cá Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh, nơi mỗi đầu bếp đảm nhận chế biến và thuyết minh món ăn từ một loài cá cụ thể của Việt Nam. Tại chương trình này, đầu bếp Nghĩa lựa chọn chế biến món cá thu cuộn khoai mì sốt lá é, kết hợp các nguyên liệu quen thuộc nhằm tạo điểm nhấn hương vị, đồng thời kể câu chuyện về sự giao thoa giữa ẩm thực các vùng miền Việt Nam.

Gửi gắm đến các bạn trẻ Gia Lai, đầu bếp Nghĩa cho rằng cần trân trọng giá trị văn hóa địa phương, không tự ti về xuất phát điểm, kiên trì học hỏi và không ngừng sáng tạo. Theo anh, những căn bếp gia đình chính là nền tảng ban đầu để mỗi người nuôi dưỡng đam mê và từng bước định hình con đường riêng khi lựa chọn nghề bếp.