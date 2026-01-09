(GLO)- Cherry cao cấp Nhật Bản mang tên Sato Nishiki được bán tại chợ Tokyo với giá 1,8 triệu yen/hộp (khoảng 11.500 USD), tương đương hơn 26.000 yen cho mỗi quả.

Với giá bán trên, những quả anh đào (cherry) Sato Nishiki từ tỉnh Yamagata, miền Đông Bắc Nhật Bản đã đạt mức giá kỷ lục tại các phiên đấu giá đầu tiên của năm 2026.

Cherry cao cấp Nhật Bản gây sốt với mức giá kỷ lục 1,8 triệu yen/hộp. Ảnh: Kyodo

Tại phiên đấu giá khác ở TP. Tendo (Nhật Bản), một hộp gồm 68 quả cherry cao cấp cũng được bán với giá 1,55 triệu yen.

Sở hữu màu đỏ ruby đậm, bắt mắt, hương vị cân bằng giữa ngọt và chua, Sato Nishiki được mệnh danh là “Vua của các loại cherry Nhật Bản”.

Thông thường, mùa anh đào chín rộ vào đầu hè, nhưng các nhà vườn đã đẩy sớm thời gian thu hoạch nhờ phương pháp “trồng ép siêu cấp". Phương pháp này làm lạnh cây để giả lập mùa Đông, sau đó giữ cây trong nhà kính giúp quả chín sớm hơn bình thường. Nhờ vậy, nhà vườn ở Nhật Bản đã đáp ứng nhu cầu tăng của người tiêu dùng và nâng cao giá trị cho loại quả vua của các loại cherry.

Ông Kenichi Mannen-Phó Giám đốc bán hàng của JA Tendo Foods-đơn vị phân phối thắng cuộc trong phiên đấu giá tại Tendo, cho biết: Năm nay, việc quản lý mùa vụ gặp nhiều khó khăn do thời tiết không ổn định và công ty muốn nỗ lực để mang đến sản phẩm làm hài lòng khách hàng.

JA Tendo Foods dự kiến sẽ bán những quả anh đào cao cấp này qua kênh trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Được biết, loại cherry cao cấp Nhật Bản Sato Nishiki là giống anh đào được một nông dân tên Eisuke Sato tạo ra vào năm 1928.