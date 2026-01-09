Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Cherry cao cấp Nhật Bản gây sốt với mức giá kỷ lục 1,8 triệu yen/hộp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Cherry cao cấp Nhật Bản mang tên Sato Nishiki được bán tại chợ Tokyo với giá 1,8 triệu yen/hộp (khoảng 11.500 USD), tương đương hơn 26.000 yen cho mỗi quả.

Với giá bán trên, những quả anh đào (cherry) Sato Nishiki từ tỉnh Yamagata, miền Đông Bắc Nhật Bản đã đạt mức giá kỷ lục tại các phiên đấu giá đầu tiên của năm 2026.

Cherry cao cấp Nhật Bản gây sốt với mức giá kỷ lục 1,8 triệu yen/hộp. Ảnh: Kyodo
Cherry cao cấp Nhật Bản gây sốt với mức giá kỷ lục 1,8 triệu yen/hộp. Ảnh: Kyodo

Tại phiên đấu giá khác ở TP. Tendo (Nhật Bản), một hộp gồm 68 quả cherry cao cấp cũng được bán với giá 1,55 triệu yen.

Sở hữu màu đỏ ruby đậm, bắt mắt, hương vị cân bằng giữa ngọt và chua, Sato Nishiki được mệnh danh là “Vua của các loại cherry Nhật Bản”.

Thông thường, mùa anh đào chín rộ vào đầu hè, nhưng các nhà vườn đã đẩy sớm thời gian thu hoạch nhờ phương pháp “trồng ép siêu cấp". Phương pháp này làm lạnh cây để giả lập mùa Đông, sau đó giữ cây trong nhà kính giúp quả chín sớm hơn bình thường. Nhờ vậy, nhà vườn ở Nhật Bản đã đáp ứng nhu cầu tăng của người tiêu dùng và nâng cao giá trị cho loại quả vua của các loại cherry.

Ông Kenichi Mannen-Phó Giám đốc bán hàng của JA Tendo Foods-đơn vị phân phối thắng cuộc trong phiên đấu giá tại Tendo, cho biết: Năm nay, việc quản lý mùa vụ gặp nhiều khó khăn do thời tiết không ổn định và công ty muốn nỗ lực để mang đến sản phẩm làm hài lòng khách hàng.

JA Tendo Foods dự kiến sẽ bán những quả anh đào cao cấp này qua kênh trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Được biết, loại cherry cao cấp Nhật Bản Sato Nishiki là giống anh đào được một nông dân tên Eisuke Sato tạo ra vào năm 1928.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

(GLO)- Các hộ nấu rượu tại làng nghề rượu Bàu Đá (thôn Cù Lâm, xã An Nhơn Tây) kiên quyết “nói không” với men bột, men nước trôi nổi trên thị trường; sử dụng thiết bị chưng cất, nấu rượu và ủ men theo cách truyền thống để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

Ẩm thực

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

Ẩm thực

(GLO)- Các hộ nấu rượu tại làng nghề rượu Bàu Đá (thôn Cù Lâm, xã An Nhơn Tây) kiên quyết “nói không” với men bột, men nước trôi nổi trên thị trường; sử dụng thiết bị chưng cất, nấu rượu và ủ men theo cách truyền thống để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

Ẩm thực

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Ẩm thực

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Thực khách thưởng thức mâm cơm Jrai tại nhà hàng Dăm San (phường Diên Hồng). Ảnh: Minh Châu

Ðưa "bếp rẫy" về phố thị

Ẩm thực

(GLO)- Tại một số nhà hàng của phố núi Pleiku, những “mẹt cơm đồng bào” không chỉ mang hương vị buôn làng mà còn mở ra xu hướng thưởng thức mới, đậm đà bản sắc. Đó cũng chính là hành trình đưa "bếp rẫy" về phố thị. 

null