Phở Nhớ Phố Núi đại diện Gia Lai tham gia Festival “Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại”

(GLO)- Quán Phở Nhớ Phố Núi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ đại diện cho phở khô Gia Lai (phở 2 tô) tham gia Festival Phở 2026 với chủ đề “Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại”, diễn ra từ ngày 20 đến 22-3 tại tỉnh Ninh Bình.

Festival Phở 2026 quy tụ hơn 40 không gian trưng bày, trải nghiệm và quảng bá văn hóa ẩm thực phở ba miền, cùng nhiều hoạt động như: thẩm định “Dấu ấn phở Việt”, diễn đàn “Phở Việt trong dòng chảy di sản thế giới”, quảng diễn ẩm thực “Dải phở cuốn ba miền”, đêm nghệ thuật “Phở Connect” và tọa đàm “We Love Phở – Nhịp cầu di sản và sứ mệnh kết nối toàn cầu”.

Gia Lai có đại diện tham gia Festival “Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại”. Ảnh: Minh Châu

Các hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, kỹ thuật chế biến và tinh thần gìn giữ nghề phở truyền thống của Việt Nam cũng như sức sáng tạo của cộng đồng thực hành di sản.

Chị Lương Vũ Thảo Nguyên - chủ quán Phở Nhớ Phố Núi cho biết, tại festival Phở 2026, quán Phở Nhớ Phố Núi không nấu phở phục vụ tại chỗ mà giới thiệu phở khô Gia Lai thông qua set nguyên liệu chế biến gồm bánh phở, tương đen, tương ớt và sốt trộn phở. Tất cả nguyên liệu đều có nguồn gốc tại địa phương để giữ hương vị đặc trưng của món ăn có xuất xứ từ miền đất cao nguyên.

Việc tham gia sự kiện là dịp để quảng bá phở khô Gia Lai – món ăn đặc trưng của Phố núi Pleiku từng được Tổ chức Kỷ lục vinh danh là giá trị ẩm thực châu Á, đồng thời góp phần giới thiệu một biến thể độc đáo của phở Việt đến với công chúng và du khách.

Thông qua sự kiện, Phở khô Gia Lai cũng góp phần tạo thêm cơ sở thực tiễn, dữ liệu và minh chứng sống động góp phần hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận phở là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.