Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Phở Nhớ Phố Núi đại diện Gia Lai tham gia Festival “Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Quán Phở Nhớ Phố Núi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ đại diện cho phở khô Gia Lai (phở 2 tô) tham gia Festival Phở 2026 với chủ đề “Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại”, diễn ra từ ngày 20 đến 22-3 tại tỉnh Ninh Bình. 

Festival Phở 2026 quy tụ hơn 40 không gian trưng bày, trải nghiệm và quảng bá văn hóa ẩm thực phở ba miền, cùng nhiều hoạt động như: thẩm định “Dấu ấn phở Việt”, diễn đàn “Phở Việt trong dòng chảy di sản thế giới”, quảng diễn ẩm thực “Dải phở cuốn ba miền”, đêm nghệ thuật “Phở Connect” và tọa đàm “We Love Phở – Nhịp cầu di sản và sứ mệnh kết nối toàn cầu”.

3.jpg
Gia Lai có đại diện tham gia Festival “Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại”. Ảnh: Minh Châu

Các hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, kỹ thuật chế biến và tinh thần gìn giữ nghề phở truyền thống của Việt Nam cũng như sức sáng tạo của cộng đồng thực hành di sản.

Chị Lương Vũ Thảo Nguyên - chủ quán Phở Nhớ Phố Núi cho biết, tại festival Phở 2026, quán Phở Nhớ Phố Núi không nấu phở phục vụ tại chỗ mà giới thiệu phở khô Gia Lai thông qua set nguyên liệu chế biến gồm bánh phở, tương đen, tương ớt và sốt trộn phở. Tất cả nguyên liệu đều có nguồn gốc tại địa phương để giữ hương vị đặc trưng của món ăn có xuất xứ từ miền đất cao nguyên.

Việc tham gia sự kiện là dịp để quảng bá phở khô Gia Lai – món ăn đặc trưng của Phố núi Pleiku từng được Tổ chức Kỷ lục vinh danh là giá trị ẩm thực châu Á, đồng thời góp phần giới thiệu một biến thể độc đáo của phở Việt đến với công chúng và du khách.

Thông qua sự kiện, Phở khô Gia Lai cũng góp phần tạo thêm cơ sở thực tiễn, dữ liệu và minh chứng sống động góp phần hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận phở là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

Ẩm thực

(GLO)- Nhằm tạo không gian văn hóa-ẩm thực sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các món ăn đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku tổ chức “Lễ hội ẩm thực đường phố” gắn với Chương trình Countdown đón năm mới.

Đưa ẩm thực Tây Nguyên đi xa

Đưa ẩm thực Tây Nguyên đi xa

Ẩm thực

(GLO)- Chàng trai trẻ Trần Trung Nghĩa (SN 1999, phường Hội Phú) từng khoác áo đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Gia Lai. Sau khi rời sàn thi đấu, anh lựa chọn theo đuổi con đường ẩm thực, từng bước xây dựng phong cách nấu ăn riêng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Ẩm thực

Cây tơr’đin thuộc họ cau, thường mọc ở nơi có độ cao từ 1.000 m (so với mực nước biển), thích hợp với môi trường ẩm ướt, râm mát. Cây sinh trưởng đến 6-7 năm sau sẽ ra buồng.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Ẩm thực

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

Ẩm thực

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

Ẩm thực

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

null