Công an xã Đak Đoa bắt đối tượng trộm 3 điện thoại trong cốp xe

(GLO)- Sáng 14-10, Công an xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ đối tượng Ni (SN 2003, trú tại làng Ngơm Thung, xã Ia Băng) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Vì không có tiền tiêu xài, Ni nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sáng 8-10, đối tượng đi đến khu vực rẫy cà phê thuộc làng Groi I (xã Đak Đoa) để tìm cơ hội.

doi-tuong-ni-bi-bat-cung-3-chiec-dien-thoai-da-trom-cap-anh-dvcc.jpg
Đối tượng Ni bị bắt cùng 3 chiếc điện thoại. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, Ni phát hiện 1 chiếc xe máy và 1 chiếc xe công nông không có người trông coi. Ni tiếp cận và móc cốp xe 2 phương tiện trên để lục lọi, lấy được 3 chiếc điện thoại. Sau đó, Ni đem bán 1 chiếc tại tiệm điện thoại thuộc xã Bờ Ngoong.

Đến ngày 10-10, 3 thanh niên gồm: Thôr (SN 2001), Wuih (SN 2005) và Hyun (SN 2003; cùng trú tại làng Thôr I, xã Đak Đoa; người bị mất cắp) đến Công an xã Đak Đoa trình báo sự việc.

Theo đó, 3 anh đã cất điện thoại trong cốp xe máy và công nông để đi cắt cỏ trong rẫy cà phê. Đến trưa cùng ngày, khi nghỉ trưa ăn cơm mới phát hiện điện thoại đã “không cánh mà bay”.

Nhận được tin báo, Công an xã Đak Đoa khẩn trương xác minh truy tìm. Dù vụ việc xảy ra ở nơi hoang vắng và trôi qua 2 ngày nhưng các trinh sát đã khoanh vùng, bắt giữ đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật để trả lại cho người dân.

