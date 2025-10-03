Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Bắt giữ đối tượng trộm chuyên nghiệp đã có 5 tiền án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN GIANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Đơn vị đang làm thủ tục tạm giữ hình sự Lê Phước Khải (SN 1998, ở thôn Phú Thuận, xã Hoài Ân) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng đã có 5 tiền án về hành vi này.

Trước đó, sáng 1-10, Công an phường Bồng Sơn nhận được tin báo của anh Võ C. (trú tại khu phố Bình Chương Nam, phường Bồng Sơn) về việc bị kẻ gian đột nhập vào tiệm sửa điện thoại C.C lấy trộm 6 điện thoại di động và 1 máy tính bảng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 30 triệu đồng.

doi-tuong-le-phuoc-khai-tai-co-quan-cong-an.jpg
Đối tượng Lê Phước Khải tại cơ quan Công an. Ảnh: NVCC

Công an phường Bồng Sơn đã tập trung lực lượng triển khai xác minh, truy xét đối tượng. Chỉ 10 giờ sau khi nhận tin báo, Công an phường đã xác định nghi phạm là Lê Phước Khải.

Tại cơ quan Công an, Khải khai nhận: Lợi dụng lúc tiệm sửa điện thoại không có người trông coi vào ban đêm, đối tượng đã mặc áo mưa phủ kín, sử dụng kìm cộng lực phá cửa đột nhập vào bên trong; dùng áo che các camera để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Khải đã cất giấu và tiêu thụ tài sản trộm được ở nhiều nơi.

Được biết, Lê Phước Khải đã có 5 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 28-8 vừa qua, Khải bị Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Gia Lai xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian chờ đi thi hành án, Khải tiếp tục phạm tội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Trần Thị Giã đã bị bắt tại TP. Hồ Chí Minh, đưa về Gia Lai để chấp hành án.

Gia Lai: Từ án treo thành án giam vì không chấp hành án

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-9, Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ và bàn giao đối tượng Trần Thị Giã (SN 1982, trú phường Hoài Nhơn Tây) cho Phân trại tạm giam Hoài Nhơn (Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh) để chấp hành án theo quy định.

null