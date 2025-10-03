Gia Lai: Bắt giữ đối tượng trộm chuyên nghiệp đã có 5 tiền án

(GLO)- Chiều 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Đơn vị đang làm thủ tục tạm giữ hình sự Lê Phước Khải (SN 1998, ở thôn Phú Thuận, xã Hoài Ân) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng đã có 5 tiền án về hành vi này.

Trước đó, sáng 1-10, Công an phường Bồng Sơn nhận được tin báo của anh Võ C. (trú tại khu phố Bình Chương Nam, phường Bồng Sơn) về việc bị kẻ gian đột nhập vào tiệm sửa điện thoại C.C lấy trộm 6 điện thoại di động và 1 máy tính bảng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 30 triệu đồng.

Đối tượng Lê Phước Khải tại cơ quan Công an. Ảnh: NVCC

Công an phường Bồng Sơn đã tập trung lực lượng triển khai xác minh, truy xét đối tượng. Chỉ 10 giờ sau khi nhận tin báo, Công an phường đã xác định nghi phạm là Lê Phước Khải.

Tại cơ quan Công an, Khải khai nhận: Lợi dụng lúc tiệm sửa điện thoại không có người trông coi vào ban đêm, đối tượng đã mặc áo mưa phủ kín, sử dụng kìm cộng lực phá cửa đột nhập vào bên trong; dùng áo che các camera để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Khải đã cất giấu và tiêu thụ tài sản trộm được ở nhiều nơi.

Được biết, Lê Phước Khải đã có 5 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 28-8 vừa qua, Khải bị Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Gia Lai xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian chờ đi thi hành án, Khải tiếp tục phạm tội.