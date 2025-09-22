Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bắt đối tượng đánh nhân viên quán karaoke rồi trốn truy nã

(GLO)- Chiều 22-9, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bàn giao đối tượng truy nã Huỳnh Ngọc Phú (SN 1994, trú tại tổ 4, phường Hội Phú) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý.

Phú là đối tượng có 3 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

doi-tuong-phu-da-bi-bat-giu-khi-dang-tron-lenh-truy-na-anh-dvcc.jpg
Đối tượng Phú bị bắt giữ khi đang trốn lệnh truy nã. Ảnh: ĐVCC

Khoảng tháng 1-2024, Phú cùng nhóm bạn đi hát karaoke ở một quán trên địa bàn phường Hội Thương (TP. Pleiku cũ). Tại đây, nhóm của Phú nảy sinh mâu thuẫn với các nhân viên của quán.

Phú cùng 6 đối tượng khác dùng tay, chân, ghế, đá hành hung 3 nhân viên của quán gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Trong thời gian chờ xét xử, Phú được tại ngoại với biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng sau đó đã bỏ trốn, không dự phiên tòa. Tháng 6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát lệnh truy nã đối với Phú.

Đến ngày 21-9, qua nắm bắt tình hình, Công an phường Hội Phú phát hiện Phú xuất hiện trên địa bàn nên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ thành công đối tượng.

