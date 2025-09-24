Bắt đối tượng đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản

(GLO)- Ngày 24-9, Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ ngày 21-9, ông P.T.V. (trú khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc) sau khi ngủ dậy phát hiện bị mất 2 chiếc điện thoại iPhone 13 Promax và iPhone 6 Plus, tổng trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Xuân Bình và tang vật. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Quy Nhơn Bắc tổ chức điều tra, truy xét và xác định đối tượng thực hiện vụ trộm là Nguyễn Xuân Bình (SN 1964, trú phường Quy Nhơn).

Theo lời khai, thời điểm trên, Bình đi ngang nhà ông V. thấy cửa sau để trống nên đột nhập vào bên trong lấy tài sản. Sau khi lấy 2 điện thoại, Bình mang đi tiêu thụ thì bị Công an phường phát hiện, bắt giữ.

Công an phường Quy Nhơn Bắc đang tiếp tục đấu tranh vì Nguyễn Xuân Bình có liên quan đến một số vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân khác.