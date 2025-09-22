Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trộm xe vì thích biển số trùng năm sinh của mình

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 22-9, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Điều đáng chú ý, đối tượng gây án chỉ vì thích biển số xe trùng với năm sinh của mình.

Trước đó, ngày 7-9, Công an xã Phù Mỹ Bắc tiếp nhận tin báo của anh H.C.C. (SN 1994, trú tại thôn An Giang Tây, xã Phù Mỹ Bắc) về việc bị mất trộm xe máy BKS 51P4-1992.

Thời điểm bị mất, xe được anh C. gửi tại xưởng gỗ của anh H.X.L. (SN 1990, trú tại thôn Vạn Phú, xã Phù Mỹ Bắc) nhưng không rút chìa khóa.

tran-thai-ngoc-va-xe-may-trom-duoc.jpg
Trần Thái Ngọc và tang vật. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc đã nhanh chóng điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Qua rà soát, Công an xã xác định, đối tượng gây án là Trần Thái Ngọc (SN 1992, ở phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai). Đối tượng đang làm công nhân tại xưởng gỗ của anh L.

Sau khi lấy trộm xe, Ngọc rời khỏi nơi làm việc và bỏ trốn về quê. Công an xã cử tổ công tác đến Đồng Nai và phát hiện tang vật đang cất giấu tại nhà Ngọc.

Tại cơ quan công an, Trần Thái Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai do thấy biển số xe trùng với năm sinh của mình và chủ xe để sẵn chìa khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp.

