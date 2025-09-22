Trộm xe vì thích biển số trùng năm sinh của mình

Trước đó, ngày 7-9, Công an xã Phù Mỹ Bắc tiếp nhận tin báo của anh H.C.C. (SN 1994, trú tại thôn An Giang Tây, xã Phù Mỹ Bắc) về việc bị mất trộm xe máy BKS 51P4-1992.
Thời điểm bị mất, xe được anh C. gửi tại xưởng gỗ của anh H.X.L. (SN 1990, trú tại thôn Vạn Phú, xã Phù Mỹ Bắc) nhưng không rút chìa khóa.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc đã nhanh chóng điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.
Qua rà soát, Công an xã xác định, đối tượng gây án là Trần Thái Ngọc (SN 1992, ở phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai). Đối tượng đang làm công nhân tại xưởng gỗ của anh L.
Sau khi lấy trộm xe, Ngọc rời khỏi nơi làm việc và bỏ trốn về quê. Công an xã cử tổ công tác đến Đồng Nai và phát hiện tang vật đang cất giấu tại nhà Ngọc.
Tại cơ quan công an, Trần Thái Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai do thấy biển số xe trùng với năm sinh của mình và chủ xe để sẵn chìa khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp.