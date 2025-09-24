Xử lý nhóm thiếu niên trộm cắp máy bơm tại xã Ia Băng

(GLO)- Chiều 24-9, Công an xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) cho biết đang lập hồ sơ xử lý 3 thiếu niên có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, giữa tháng 8-2025, Công an xã Ia Băng nhận được tin báo của anh Phan Thành Đương (SN 1990, trú tại thôn 6) về việc bị mất trộm máy bơm cùng 28 m dây điện 3 pha trong nhà rẫy ở làng O Đất. Tổng giá trị tài sản hơn 6 triệu đồng.

3 thiếu niên thừa nhận đã thực hiện 3 vụ trộm máy bơm nước. Ảnh: ĐVCC

Qua xác minh, thu thập chứng cứ, rà soát các đối tượng khả nghi trên địa bàn, Công an xã Ia Băng phát hiện nhóm đối tượng gây án trên chỉ 15-18 tuổi, gồm: S.P. (SN 2009), J. (SN 2010, cùng trú tại làng O Ngó, xã Ia Băng) và T. (SN 2007, trú tại làng O Yố, xã Ia Băng).

Công an xã Ia Băng đã tiến hành thu hồi tài sản để làm thủ tục trả lại cho anh Đương.

Tại cơ quan Công an, nhóm này còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp máy bơm khác trên địa bàn xã. Các đối tượng thường xuyên lợi dụng đêm khuya, thời tiết mưa gió, nhắm vào các nương rẫy xa xôi không có người trông coi để cạy phá, đột nhập trộm tài sản.

Do đó, Công an xã Ia Băng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, gia cố cửa nhà, kho rẫy, không cất giữ nhiều tài sản có giá trị ở nhà rẫy. Các hộ có rẫy cần liên kết, thay nhau tuần tra bảo vệ trong mùa vụ.