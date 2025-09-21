Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Chưa thi hành án tù, tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản

PHÚ HÒA
(GLO)-Chỉ trong một đêm, tại khu vực đường Tháp Đôi (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) xảy ra 2 vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản. Điều bất ngờ, kẻ gây án chính là đối tượng từng có tiền án trộm cắp, vừa bị tuyên phạt 9 tháng tù và đang tại ngoại chờ thi hành án.

Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) bắt giữ Phạm Minh Hơn (SN 1998, trú tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) về hành vi đập kính ô tô, trộm cắp tài sản.

dap-kinh-o-to-trom-tai-san.jpg
Công an phường Quy Nhơn lấy lời khai của đối tượng Phạm Minh Hơn. Ảnh: Dũng Nhân

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 20-9, anh Nguyễn Văn Huệ (ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đậu ô tô BKS 77A-233xx tại 16 Tháp Đôi (phường Quy Nhơn). Đến 6 giờ 30 phút ngày 21-9, anh Huệ ra lấy xe thì phát hiện kính trước bên phải bị đập vỡ, nhưng tài sản trong xe không bị mất.

Khoảng 22 giờ ngày 20-9, anh Nguyễn Văn Bình (ở xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai) đậu ô tô BKS 81A-361xx tại 28-30 Tháp Đôi (phường Quy Nhơn). Khoảng 6 giờ 45 phút ngày 21-9, anh Bình ra lấy xe thì phát hiện kính trước bên phải bị đập vỡ, mất một máy tính xách tay trị giá khoảng 8 triệu đồng.

219-tang-vat.jpg
Tang vật đối tượng Phạm Minh Hơn lấy từ ô tô của anh Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Dũng Nhân

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn đã rà soát hệ thống camera an ninh, xác định đối tượng gây án là Phạm Minh Hơn. Đến 14 giờ ngày 21-9, lực lượng chức năng đã đưa Hơn về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, đối tượng này có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 9-9 bị tuyên phạt 9 tháng tù giam, đang được tại ngoại chờ thi hành án.

