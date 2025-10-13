Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Trộm xe máy cưỡi đi 2 tỉnh bán không ai mua

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hậu (SN 1993, ở tổ dân phố 1 An Phú, phường An Khê) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 3-10, Hậu đến Công an xã Cửu An đầu thú, khai nhận hành vi trộm cắp tài sản đồng thời giao nộp chiếc xe máy Yamaha Sirius biển số 47M1-112.xx đã trộm trước đó.

doi-tuong-va-tang-vat.jpg
Đối tượng Hậu và tang vật tại thời điểm cơ quan Công an dựng lại hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 25-9, Hậu đến chơi tại nhà người quen ở tổ An Sơn (phường An Bình). Khi đi bộ qua nhà ông Lê Đình Q. (SN 1978, ở tổ An Sơn), thấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave biển số 81H6-39xx để trước nhà, chìa khóa cắm trên xe, không có người trông coi, Hậu liền trộm với ý định cưỡi xuống phường Quy Nhơn bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đến đoạn đường tránh thuộc thôn An Thượng 3 (xã Cửu An), Hậu thấy bên lề đường có chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius biển số 47M1-112.xx (của ông Võ Huy Q., SN 1988; ở thôn Thượng An 1, xã Cửu An) cũng không có người trông coi và gắn chìa khóa trên xe nên lòng tham lại trỗi dậy.

Do không thể cùng lúc cưỡi được 2 chiếc xe đi bán, Hậu để chiếc xe Wave bên cạnh rồi trộm chiếc xe Sirius, cưỡi xuống phường Quy Nhơn như kế hoạch ban đầu.

Lúc tới phường Quy Nhơn, Hậu tìm chỗ bán xe nhưng bán mãi không được, tiếp tục chạy xe đến phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) nhưng vẫn không bán được.

Ngày 26-9, Công an xã Cửu An đã xác định được Hậu là thủ phạm gây ra vụ trộm. Lúc này đối tượng đang ở tỉnh Đắk Lắk và có dự định tiếp tục điều khiển chiếc xe máy trộm được đi chơi. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã vận động đối tượng mang xe về đầu thú.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bốn đối tượng bị bắt quả tang đánh bài ăn tiền.

Gia Lai: Triệt xóa ổ cờ bạc ở quán bida

Tin tức

(GLO)- Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Chí Hiếu (SN 1979), Nguyễn Văn Nhâm (SN 1982), Tướng Hải Dương (SN 1986) và Trần Đình Hưng (SN 1996, cùng ở phường Bình Định) để làm rõ hành vi “Đánh bạc”.

Quang cảnh buổi tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 350 báo cáo viên cấp tỉnh.

Gia Lai: 350 báo cáo viên được tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

Tin tức

(GLO)- Ngày 10-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 350 báo cáo viên cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì hội nghị.

Chặn vòi thuốc lá điện tử xâm nhập giới trẻ

Gia Lai ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập giới trẻ

Tin tức

(GLO)- Mặc dù nằm trong danh mục hàng cấm nhưng nhiều đối tượng ở Gia Lai vẫn bất chấp buôn bán thuốc lá điện tử. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý hành vi này nhằm ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập vào giới trẻ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Đạt và Nhơn.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là thuốc lá phê

Tin tức

(GLO)-Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thành Đạt (SN 2005, khu phố Thuận Thượng 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Trần Hữu Nhơn (SN 2009, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

Tin tức

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

