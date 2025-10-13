Gia Lai: Trộm xe máy cưỡi đi 2 tỉnh bán không ai mua

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hậu (SN 1993, ở tổ dân phố 1 An Phú, phường An Khê) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 3-10, Hậu đến Công an xã Cửu An đầu thú, khai nhận hành vi trộm cắp tài sản đồng thời giao nộp chiếc xe máy Yamaha Sirius biển số 47M1-112.xx đã trộm trước đó.

Đối tượng Hậu và tang vật tại thời điểm cơ quan Công an dựng lại hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 25-9, Hậu đến chơi tại nhà người quen ở tổ An Sơn (phường An Bình). Khi đi bộ qua nhà ông Lê Đình Q. (SN 1978, ở tổ An Sơn), thấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave biển số 81H6-39xx để trước nhà, chìa khóa cắm trên xe, không có người trông coi, Hậu liền trộm với ý định cưỡi xuống phường Quy Nhơn bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đến đoạn đường tránh thuộc thôn An Thượng 3 (xã Cửu An), Hậu thấy bên lề đường có chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius biển số 47M1-112.xx (của ông Võ Huy Q., SN 1988; ở thôn Thượng An 1, xã Cửu An) cũng không có người trông coi và gắn chìa khóa trên xe nên lòng tham lại trỗi dậy.

Do không thể cùng lúc cưỡi được 2 chiếc xe đi bán, Hậu để chiếc xe Wave bên cạnh rồi trộm chiếc xe Sirius, cưỡi xuống phường Quy Nhơn như kế hoạch ban đầu.

Lúc tới phường Quy Nhơn, Hậu tìm chỗ bán xe nhưng bán mãi không được, tiếp tục chạy xe đến phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) nhưng vẫn không bán được.

Ngày 26-9, Công an xã Cửu An đã xác định được Hậu là thủ phạm gây ra vụ trộm. Lúc này đối tượng đang ở tỉnh Đắk Lắk và có dự định tiếp tục điều khiển chiếc xe máy trộm được đi chơi. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã vận động đối tượng mang xe về đầu thú.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.