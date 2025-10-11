Công an phường Pleiku bắt đối tượng đột nhập bệnh viện trộm cắp

(GLO)- Ngày 11-10, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự đối tượng Lê Xuân (SN 2000, trú tại thôn 4, xã Gào) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 2-10, tại phòng bệnh Nội khoa tầng 3, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), anh Đ.C.T. (SN 1998, trú tại phường Pleiku) đang nuôi người nhà nằm viện thì bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy trộm 1 điện thoại di động iPhone 16 Pro Max đang sạc pin tại ổ điện.

Đối tượng Lê Xuân. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Pleiku đã nhanh chóng huy động lực lượng tiến hành truy xét, rà soát tại các cơ sở cầm đồ, cửa hàng điện thoại; đồng thời, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Đến ngày 7-10, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Lê Xuân, đối tượng sống lang thang trong khuôn viên bệnh viện để trộm cắp. Đối tượng khai nhận sau khi trộm được điện thoại đã đem đi tiêu thụ tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường.

Hiện Công an phường Pleiku đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.