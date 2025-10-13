Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 13-10, cà phê chững giá sau 2 phiên giảm liên tiếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Hôm nay (13-10) thị trường cà phê trong nước có sự chững lại sau 2 phiên giảm giá liên tiếp. Hiện cà phê ở các vùng trồng trọng điểm đang được thương lái thu mua với giá 113.500-113.800 đồng/kg.

Theo đó, cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk với 113.800 đồng/kg. Mức giá cà phê cao nhất được ghi nhận tại Lâm Đồng với 114.000 đồng/kg.

ca-phe-chung-gia-sau-2-ngay-giam-lien-tiep.jpg
Cà phê ngày 13-10 chững giá sau 2 ngày giảm liên tiếp. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London cũng đi ngang so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 ở mức 4.480 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2026 đạt mức 4.391 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hôm nay không thay đổi. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 373,05 US cent/lb; tháng 3-2026 đạt 356,35 US cent/lb.

Trong khi đó trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 445,9 US cent/pound, giảm 0,8%; giao kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 442,1 US cent/pound, giảm 1,11%.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

Tiến sĩ Trương Tất Đơ-chuyên viên Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm trình bày tham luận "Yêu cầu sản xuất không gây mất rừng (EUDR) và các giải pháp thực hiện".

Phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sáng 30-9, tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững tổ chức Hội thảo phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR.

null