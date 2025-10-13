Ngày 13-10, cà phê chững giá sau 2 phiên giảm liên tiếp

(GLO)- Hôm nay (13-10) thị trường cà phê trong nước có sự chững lại sau 2 phiên giảm giá liên tiếp. Hiện cà phê ở các vùng trồng trọng điểm đang được thương lái thu mua với giá 113.500-113.800 đồng/kg.

Theo đó, cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk với 113.800 đồng/kg. Mức giá cà phê cao nhất được ghi nhận tại Lâm Đồng với 114.000 đồng/kg.

Cà phê ngày 13-10 chững giá sau 2 ngày giảm liên tiếp. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London cũng đi ngang so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 ở mức 4.480 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2026 đạt mức 4.391 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hôm nay không thay đổi. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 373,05 US cent/lb; tháng 3-2026 đạt 356,35 US cent/lb.

Trong khi đó trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 445,9 US cent/pound, giảm 0,8%; giao kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 442,1 US cent/pound, giảm 1,11%.