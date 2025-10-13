Ngày 13-10, cà phê chững giá sau 2 phiên giảm liên tiếp

Theo đó, cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk với 113.800 đồng/kg. Mức giá cà phê cao nhất được ghi nhận tại Lâm Đồng với 114.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London cũng đi ngang so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 ở mức 4.480 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2026 đạt mức 4.391 USD/tấn.
Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hôm nay không thay đổi. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 373,05 US cent/lb; tháng 3-2026 đạt 356,35 US cent/lb.
Trong khi đó trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 445,9 US cent/pound, giảm 0,8%; giao kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 442,1 US cent/pound, giảm 1,11%.