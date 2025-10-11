Giá cà phê ở Gia Lai giảm nhẹ, xuống mức 114.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 11-10, thị trường cà phê trong nước tiếp tục giảm nhẹ 400-500 đồng/kg so với hôm qua. Sau khi giảm, cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện đang được thương lái thu mua với giá 114.000 đồng/kg.

Tương tự, tại Đắk Lắk, cà phê giảm xuống mức 114.500 đồng/kg. Còn Lâm Đồng, cà phê giảm 400 đồng/kg, hiện có giá 113.600 đồng/kg.

Theo các chuyên gia kinh tế, sự giảm giá đồng loạt này cho thấy thị trường cà phê đang có sự hạ nhiệt sau chuỗi ngày tăng nóng.

Ngày 11-10, giá cà phê ở Gia Lai giảm nhẹ 500 đồng/kg, xuống mức 114.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta giảm nhẹ trên sàn London. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 ở mức 4.480 USD/tấn, giảm 1,92%; kỳ hạn tháng 1-2026 giảm 1,8%, đạt mức 4.391 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng tiếp tục phiên giảm mạnh so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 giảm 1,1%, đạt 373,05 US cent/lb; tháng 3-2026 giảm 1,11%, đạt 356,35 US cent/lb.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 445,9 US cent/pound, giảm 0,8%; giao kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 442,1 US cent/pound, giảm 1,11%.