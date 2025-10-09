Ngày 9-10: Giá hồ tiêu tăng đến 1.000 đồng/kg, cà phê giảm cùng mức

(GLO)- Hôm nay (9-10), thị trường trong nước tiếp tục ghi nhận sự đi xuống của giá cà phê với mức giảm 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu đảo chiều tăng 500-1.000 đồng/kg, giao dịch với giá 146.000-148.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, thương lái hiện đang thu mua cà phê ở mức 113.500 đồng/kg. Tương tự, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk sau khi giảm về giá 114.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê đang giao dịch ở mức 113.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Ngày 9-10, thị trường trong nước tiếp tục ghi nhận sự đi xuống của giá cà phê với mức giảm 1.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Với hồ tiêu, thị trường tại tỉnh Gia Lai hôm nay tăng 1.000 đồng/kg, hiện lần lượt ở mức 146.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đang được thương lái thu mua với giá 148.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá hồ tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tăng 500 đồng/kg, lên mốc 146.500 đồng/kg. Còn tại Đồng Nai, cà phê hôm nay đi ngang với giá 146.000 đồng/kg.