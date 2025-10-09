Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 9-10: Giá hồ tiêu tăng đến 1.000 đồng/kg, cà phê giảm cùng mức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Hôm nay (9-10), thị trường trong nước tiếp tục ghi nhận sự đi xuống của giá cà phê với mức giảm 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu đảo chiều tăng 500-1.000 đồng/kg, giao dịch với giá 146.000-148.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, thương lái hiện đang thu mua cà phê ở mức 113.500 đồng/kg. Tương tự, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk sau khi giảm về giá 114.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê đang giao dịch ở mức 113.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

hom-nay-9-10-thi-truong-trong-nuoc-tiep-tuc-ghi-nhan-su-di-xuong-cua-gia-ca-phe-voi-muc-1000-dongkg.jpg
Ngày 9-10, thị trường trong nước tiếp tục ghi nhận sự đi xuống của giá cà phê với mức giảm 1.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Với hồ tiêu, thị trường tại tỉnh Gia Lai hôm nay tăng 1.000 đồng/kg, hiện lần lượt ở mức 146.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đang được thương lái thu mua với giá 148.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá hồ tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tăng 500 đồng/kg, lên mốc 146.500 đồng/kg. Còn tại Đồng Nai, cà phê hôm nay đi ngang với giá 146.000 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trương Tất Đơ-chuyên viên Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm trình bày tham luận "Yêu cầu sản xuất không gây mất rừng (EUDR) và các giải pháp thực hiện".

Phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sáng 30-9, tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững tổ chức Hội thảo phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR.

null