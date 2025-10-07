(GLO)- Giá hồ tiêu trong nước hôm nay (7-10) tăng nhẹ 1.000 đồng/kg sau chuỗi ngày đi ngang. Hiện giá tiêu được giao dịch trong khoảng 145.000-147.000 đồng/kg.

Cụ thể, cùng mức tăng 1.000 đồng/kg, tại tỉnh Đắk Lắk, hồ tiêu hiện được thu mua với giá 147.000 đồng/kg; tại Gia Lai là 145.000 đồng/kg; còn tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai lên mức 146.000 đồng/kg. Riêng tại Lâm Đồng, hồ tiêu tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 147.000 đồng/kg.

Ngày 7-10, giá hồ tiêu tăng 1.000-2.000 đồng/kg sau chuỗi ngày đi ngang. Ảnh: Internet

Trong khi đó, trên thế giới, giá hồ tiêu ngày 7-10 chỉ tăng ở Indonesia. Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia tăng thêm 2,93%, lên mức 7.225 USD/tấn; còn giá tiêu trắng Muntok tăng mạnh 1,41%, ở ngưỡng 10.080 USD/tấn.

Giá hồ tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia đang có mức 9.500 USD/tấn; còn hồ tiêu trắng ASTA của quốc gia này có giá 12.500 USD/tấn. Đối với thị trường Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giao dịch ở ngưỡng 6.200 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l giao dịch ở mức 6.600 USD/tấn, loại 550 g/l đạt ngưỡng 6.800 USD/tấn; còn giá tiêu trắng có mốc 9.250 USD/tấn.