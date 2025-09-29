Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê ổn định, hồ tiêu neo cao 150.000 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (29-9), thị trường cà phê và hồ tiêu trong nước không biến động. So với hôm qua, cà phê đi ngang với giá thu mua trong khoảng 114.300-115.500 đồng/kg. Riêng hồ tiêu tiếp tục neo ở mức cao, dao động trong khoảng 148.000-150.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê hiện có giá 115.300 đồng/kg; tại Lâm Đồng là 114.300 đồng/kg. Còn tại Đắk Lắk, cà phê có giá 115.500 đồng/kg, cao nhất cả nước.

So với hôm qua, cà phê ngày 29-9 đi ngang với giá thu mua trong khoảng 114.300-115.500 đồng/kg. Ảnh: Internet

So với tuần trước, giá cà phê tại Đắk Lắk tăng 4.000 đồng/kg, tại Gia Lai tăng 4.100 đồng/kg và tại Lâm Đồng tăng 3.500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá hồ tiêu vẫn duy trì mức ổn định trong nhiều ngày qua. Tại Gia Lai và Đồng Nai, hồ tiêu đang được thương lái thu mua với giá 148.000 đồng/kg; tiếp đó là Lâm Đồng với 149.000 đồng/kg.

Mức giá thu mua hồ tiêu cao nhất hiện đang ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh với 150.000 đồng/kg.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

