Cà phê bật tăng, hồ tiêu biến động trái chiều trong ngày 24-9

(GLO)- Thị trường nội địa ngày 24-9 ghi nhận sự bật tăng trở lại của cà phê với mức 2.000-2.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu lại biến động nhẹ, tăng giảm trái chiều tại các địa phương.

Cụ thể, cà phê tại tỉnh Gia Lai hôm nay tăng thêm 2.200 đồng/kg, nâng giá thu mua hiện tại lên mức 114.000 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê có giá 113.500 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg), còn tại tỉnh Đắk Lắk đạt 114.500 đồng/kg (tăng 2.500 đồng/kg).

Thị trường nội địa ngày 24-9 ghi nhận sự bật tăng trở lại của cà phê, trong khi giá hồ tiêu lại biến động nhẹ. Ảnh: Internet

Còn với hồ tiêu, tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, thị trường hôm nay ổn định, đi ngang so với hôm qua. Theo đó, giá thu mua hồ tiêu tại 2 tỉnh này lần lượt là 147.000 đồng/kg và 150.000 đồng/kg.

Riêng tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg, về mức 149.000 đồng. Ngược lại, hồ tiêu ghi nhận mức tăng 1.000 đồng trong hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, đưa mức giá giao dịch tại 2 địa phương lên 150.000 đồng/kg.

Những tháng cuối năm 2025, giá hồ tiêu được dự báo tiếp tục neo ở mức cao, với xu hướng tăng nhẹ chiếm ưu thế. Tuy vậy, thị trường vẫn tiềm ẩn khả năng biến động mạnh trước các yếu tố thời tiết, sản lượng thu hoạch và diễn biến thương mại quốc tế.