Giá cà phê “lao dốc” 5.000 đồng/kg phiên cuối tuần

(GLO)- Ngày 21-9, giá cà phê trong nước “lao dốc” mạnh 5.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá thu mua cà phê cao nhất trong phiên cuối tuần được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk, ở mức 111.500 đồng/kg.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Được giao dịch với giá thấp hơn một chút, cà phê ở Gia Lai hiện là 111.200 đồng/kg.

Ngày 21-9, giá cà phê trong nước “lao dốc” mạnh 5.000 đồng/kg. Ảnh: V.T

Tương tự với thị trường nội địa, giá cà phê thế giới cũng tiếp tục giảm. Theo đó, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9-2025 đạt 4.353 USD/tấn, giảm 6,69% (312 USD/tấn); tháng 11-2025 giảm 7,02% (312 USD/tấn), xuống mức 4.153 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 giảm 4,07% (15,55 US cent/pound), xuống mức 365,3 US cent/pound; kỳ hạn tháng 3-2026 giảm 4,15% (15 US cent/pound), đạt 346,25 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9-2025 giảm 4,74% (21,75 US cent/pound), về mức 436,6 US cent/pound; tháng 12-2025 giảm 1,1% (4,85 US cent/pound), đạt 432,95 US cent/pound.