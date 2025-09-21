Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá cà phê “lao dốc” 5.000 đồng/kg phiên cuối tuần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 21-9, giá cà phê trong nước “lao dốc” mạnh 5.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá thu mua cà phê cao nhất trong phiên cuối tuần được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk, ở mức 111.500 đồng/kg.

Được giao dịch với giá thấp hơn một chút, cà phê ở Gia Lai hiện là 111.200 đồng/kg.

ngay-21-9-gia-ca-phe-trong-nuoc-lao-doc-manh-5000-dongkg.jpg
Ngày 21-9, giá cà phê trong nước “lao dốc” mạnh 5.000 đồng/kg. Ảnh: V.T

Tương tự với thị trường nội địa, giá cà phê thế giới cũng tiếp tục giảm. Theo đó, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9-2025 đạt 4.353 USD/tấn, giảm 6,69% (312 USD/tấn); tháng 11-2025 giảm 7,02% (312 USD/tấn), xuống mức 4.153 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 giảm 4,07% (15,55 US cent/pound), xuống mức 365,3 US cent/pound; kỳ hạn tháng 3-2026 giảm 4,15% (15 US cent/pound), đạt 346,25 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9-2025 giảm 4,74% (21,75 US cent/pound), về mức 436,6 US cent/pound; tháng 12-2025 giảm 1,1% (4,85 US cent/pound), đạt 432,95 US cent/pound.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

Hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9

Tập huấn cho hơn 50 học viên ở cơ sở về trồng trọt và bảo vệ thực vật

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Hơn 50 học viên là lãnh đạo, viên chức đến từ 12 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT-BVTT) trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9, tại phường Quy Nhơn Bắc.

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (SFM) do Chính phủ Đức viện trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2025 đã mang lại kết quả thiết thực. Dự án mở ra cơ hội phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Kinh tế

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân ở Gia Lai còn chủ động sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Từ đó, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân ở xã Ðak Ðoa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhau sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cách làm này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

null