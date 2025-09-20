Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê và hồ tiêu cùng đi ngang trong ngày 20-9

MỘC TRÀ (theo VOV; thoibaotaichinhvietnam)

(GLO)- Ngày 20-9, giá cà phê và hồ tiêu trong nước không biến động, đi ngang so với hôm qua. Trong đó, giá thu mua cao nhất đối với cà phê là 116.500 đồng/kg, còn hồ tiêu ở mức 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê hiện có giá 116.200 đồng/kg; tại Đắk Lắk là 116.500 đồng/kg, còn Lâm Đồng giao dịch ở mốc 115.800 đồng/kg.

Giá thu mua hồ tiêu ngày 20-9 cao nhất là ở tỉnh Lâm Đồng với 151.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Đối với hồ tiêu, giá thu mua cao nhất là ở Lâm Đồng với 151.000 đồng/kg; tiếp đến là Đắk Lắk ở mức 150.000 đồng/kg, TP. Hồ Chí Minh có giá 149.000 đồng/kg, cuối cùng là Gia Lai và Đồng Nai cùng có giá 147.000 đồng/kg.

Trong thời gian tới, giá cà phê vẫn được kỳ vọng giữ xu hướng tăng, nhưng mức tăng sẽ chậm lại khi mùa thu hoạch bước vào cao điểm. Ngoài ra, thị trường còn phụ thuộc nhiều vào cung-cầu trên thế giới và sự biến động của giới đầu cơ.

Tương tự, trong ngắn hạn, thị trường hồ tiêu được nhận định là tiếp tục thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp nhờ sự quan tâm của khách hàng quốc tế và tình trạng nguồn cung ở một số nước sản xuất hạn chế.

null