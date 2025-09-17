Ngày 17-9, giá cà phê tăng trung bình 2.700 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (17-9), giá cà phê trong nước bật tăng với mức trung bình 2.700 đồng/kg, nâng giá thu mua cao nhất lên mức 122.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê hiện đang được giao dịch với giá 122.500 đồng/kg; tại Lâm Đồng là 122.200 đồng/kg. Còn ở Đắk Lắk, cà phê có giá cao nhất với mức 122.700 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước bật tăng với mức trung bình 2.700 đồng/kg trong ngày 17-9.

﻿Ảnh: Internet

So với tuần trước, giá cà phê trong nước được ghi nhận tăng mạnh 7.200-7.800 đồng/kg, tương ứng mức tăng 6,4-7% so với tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm nhẹ so với hôm qua, dao động 4.577-4.999 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York ghi nhận giảm mạnh, dao động 362.8-422.25 cent/lb. Còn giá cà phê Arabica Brazil cũng tiếp tục lao dốc qua các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 475.2-506.5 USD/tấn.