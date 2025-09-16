Chàng trai Bahnar tiên phong trồng cà phê theo hướng hữu cơ

(GLO)- Anh A Ngum là người Bahnar tiên phong trồng cà phê theo hướng hữu cơ ở làng Bot Grek (xã Kdang, tỉnh Gia Lai). Hành trình của anh không chỉ là câu chuyện làm giàu từ cây cà phê, mà còn là sự lan tỏa trong cộng đồng phương thức sản xuất nông nghiệp bền vững.

Thay vì lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, anh A Ngum áp dụng các giải pháp canh tác nông nghiệp hữu cơ vi sinh để cà phê phát triển vượt trội. Ảnh: T.D

Hơn 12 năm gắn bó với cây cà phê, anh A Ngum đã vượt qua nhiều lần thất bại. Vườn cà phê hơn 1 ha của gia đình anh thường xuyên bị sâu bệnh và cho năng suất thấp.

“Trước đây, tôi thường sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học để diệt sâu bệnh hại cây trồng. Tuy nhiên, việc này chỉ có tác dụng trước mắt, chỉ một thời gian ngắn sau đó, sâu bệnh lại phát triển mạnh hơn. Chi phí sản xuất tăng lên, còn năng suất và chất lượng của nông sản lại giảm xuống. Và tôi nhận ra, cách làm này không chỉ hại cây trồng mà còn làm đất “chết” dần, sức khỏe của con người cũng bị ảnh hưởng”- anh Ngum kể lại.

Năm 2022, khi nhận thấy việc sản xuất theo phương thức cũ lâu nay không có hiệu quả, anh Ngum đã tích cực tham gia các lớp tập huấn trồng và chăm sóc cà phê do địa phương tổ chức; đồng thời, tham quan, học hỏi những vườn cà phê đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, thay vì lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, anh Ngum áp dụng các giải pháp canh tác nông nghiệp hữu cơ vi sinh.

Anh Ngum cho biết: Quá trình canh tác cây cà phê tuyệt đối không sử dụng hóa chất tổng hợp như phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất kích thích tăng trưởng hay bất kỳ phụ gia hóa học nào. Anh chuyển sang áp dụng các phương pháp tự nhiên như: sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh và duy trì hệ sinh thái sạch cho cây cà phê.

“Ngoài bón phân từ chất thải hữu cơ, phân gia súc để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, tôi còn sử dụng các chế phẩm sinh học giúp kích thích rễ phát triển mạnh, chống rụng trái non; đồng thời, cải thiện độ phì nhiêu và bảo vệ đất bằng cách trồng xen canh”- anh Ngum chia sẻ.

Vườn cà phê của anh A Ngum nhiều năm liền cho năng suất cao. Ảnh: T.D

So với những vườn cây khác ở làng Bot Grek, diện tích cà phê của anh Ngum luôn phát triển vượt trội; sâu bệnh hại giảm đến mức thấp nhất, năng suất tăng hơn nhiều so với sản xuất theo lối truyền thống. Nhiều niên vụ gần đây, 1 ha cà phê của gia đình anh thu về trên 3,5 tấn nhân. Nhờ đó, gia đình anh Ngum có thu nhập ổn định gần 300 triệu đồng/niên vụ sau khi trừ chi phí.

Để tăng thu nhập, anh Ngum còn chủ động trồng xen canh cây ăn quả như sầu riêng, bơ và sản xuất thêm 3 sào lúa nước 2 vụ. Tất cả diện tích sản xuất này anh Ngum đều áp dụng các giải pháp canh tác nông nghiệp hữu cơ vi sinh và cho năng suất cao.

"Nông sản sản xuất theo hướng hữu cơ rất được thị trường ưu chuộng, đầu ra ổn định. Hạt cà phê đồng đều, trái to hơn so với những năm trước đây. Tôi mong rằng phương pháp sản xuất này sẽ từng bước lan tỏa, nhân rộng tại địa phương để bà con Bahnar cùng chung tay hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững”- anh Ngum bày tỏ.

Theo ông Y Von Mlô-Trưởng thôn Bot Grek, Bot Grek hiện có 320 hộ, chủ yếu người Bahnar. Đa phần bà con đều sản xuất nông nghiệp, trong đó có khoảng 100 ha cây cà phê.

Vườn cà phê của anh A Ngum trở thành mô hình mẫu để bà con trong làng tham quan, học hỏi. Ảnh: T.D

“Người dân trong làng xưa nay đã quen với lối sản xuất cũ nên hiệu quả kinh tế không cao. Năng suất cây trồng thấp trong khi chi phí cho các loại phân hóa học, thuốc trừ sâu lại rất cao. Khi anh A Ngum triển khai áp dụng giải pháp canh tác nông nghiệp hữu cơ vi sinh và hiệu quả rõ rệt, bà con đã bắt đầu học hỏi và áp dụng.

Việc sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ góp phần bảo vệ môi trường; đồng thời đảm bảo sức khỏe cho cả người canh tác và người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người dân ở địa phương áp dụng giải pháp hữu ích này”- Trưởng thôn Bot Grek thông tin.