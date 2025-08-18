Danh mục
Gia Lai: Hỗ trợ 30 tấn phân hữu cơ vi sinh sản xuất cà phê hữu cơ

NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai vừa hỗ trợ 30 tấn phân hữu cơ vi sinh và 30 lít phân bón lá hữu cơ cho 4 thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp thương mại và Dịch vụ du lịch sinh thái Hàm Rồng theo dự án “Xây dựng mô hình sản xuất cà phê hữu cơ tại tỉnh Gia Lai” năm 2025.

z6915849258359-1cf6f80ef12679b565d1c4b1f2c22db6.jpg
Điểm tập kết hỗ trợ 30 tấn phân hữu cơ vi sinh hỗ trợ 4 thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp thương mại và Dịch vụ du lịch sinh thái Hàm Rồng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo đó, 4 thành viên đang thực hiện mô hình cà phê hữu cơ gồm: ông Lâm Quốc Triều (phường Diên Hồng) có 10 ha; ông Nguyễn Thanh Hùng (phường Pleiku) 10 ha; ông Phan Thái Trọng (phường An Phú) 5 ha và bà Phan Thị Kim Oanh (phường Diên Hồng) có 5 ha.

Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất cà phê hữu cơ tại Gia Lai” được triển khai từ năm 2023 đến 2025 tại làng Khối Zet (xã Bờ Ngoong) do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện với diện tích 30 ha. Tổng kinh phí hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh và phân bón lá là 226 triệu đồng.

