Cà phê tiếp đà tăng mạnh từ 2.000-2.200 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam; nongnghiepvamoitruong.vn)

(GLO)- Ngày 14-9, cà phê trong nước tiếp đà tăng mạnh 2.000-2.200 đồng/kg, nâng giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm lên mức 119.800-120.200 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi tăng thêm 2.000 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng được thu mua với giá cao nhất ở mức 120.500 đồng/kg.

Cùng mức tăng, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk lên mức 120.200 đồng/kg. Còn tại Gia Lai, cà phê hiện có giá 120.200 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg.

Tại Gia Lai, cà phê hiện có giá 120.200 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg trong ngày 14-9. Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia kinh tế, một trong những nguyên nhân chính khiến giá cà phê tăng cao là chi phí sản xuất leo thang. Người nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải điều chỉnh giá bán để bù đắp khoản chi phí gia tăng này.

Thêm vào đó, chi phí vận chuyển quốc tế cũng tăng do giá nhiên liệu và những rào cản logistics, khiến giá cà phê xuất khẩu bị đẩy lên mức cao hơn.

Trên thị trường thế giới, Robusta và Arabica đều bật tăng vào ngày cuối tuần, trong đó Arabica lên mức cao nhất 4 tháng, còn Robusta chạm đỉnh 1,5 tuần.

null