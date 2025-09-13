Ngày 13-9, cà phê tại Gia Lai tăng lên mức 118.000 đồng/kg

Tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê được thu mua với giá nhỉnh hơn với 118.200 đồng/kg, còn tại tỉnh Lâm Đồng thấp hơn, ở mức 117.800 đồng/kg.
Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng, giảm đan xen so với phiên giao dịch trước.
Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ, dao động 4.392-4.817 USD/tấn. Tương tự, cà phê Arabica trên sàn New York cũng ghi nhận mức tăng, dao động 356,4-410,65 cent/lb.
Còn giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều qua các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 465,45-511,70 USD/bao 60kg.
Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ mức giá xuất khẩu bình quân tăng vọt lên 3.100 USD/tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu đã đạt mốc ấn tượng hơn 3,7 tỷ USD, tăng gần 15% và là mức cao nhất trong nhiều năm qua.