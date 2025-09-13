Ngày 13-9, cà phê tại Gia Lai tăng lên mức 118.000 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (13-9), cà phê trong nước tiếp tục tăng 1.400 đồng/kg, nâng giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm lên 118.200 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai, cà phê hiện giao dịch với giá 118.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê được thu mua với giá nhỉnh hơn với 118.200 đồng/kg, còn tại tỉnh Lâm Đồng thấp hơn, ở mức 117.800 đồng/kg.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng, giảm đan xen so với phiên giao dịch trước.

Hôm nay (13-9), cà phê trong nước tiếp tục tăng 1.400 đồng/kg. Ảnh: Internet

Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ, dao động 4.392-4.817 USD/tấn. Tương tự, cà phê Arabica trên sàn New York cũng ghi nhận mức tăng, dao động 356,4-410,65 cent/lb.

Còn giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều qua các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 465,45-511,70 USD/bao 60kg.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ mức giá xuất khẩu bình quân tăng vọt lên 3.100 USD/tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu đã đạt mốc ấn tượng hơn 3,7 tỷ USD, tăng gần 15% và là mức cao nhất trong nhiều năm qua.