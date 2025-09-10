Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá cà phê và hồ tiêu tăng mạnh trở lại trong ngày 10-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Ngày 10-9, thị trường cà phê và hồ tiêu trong nước sôi động trở lại khi giá cả 2 mặt hàng này đều tăng mạnh. Trong đó, cà phê tăng 2.300-2.500 đồng/kg, còn hồ tiêu thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Theo các chuyên gia, xu hướng tăng giá của mặt hàng cà phê có thể sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Ảnh: Internet
Theo các chuyên gia, xu hướng tăng giá của mặt hàng cà phê có thể sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Ảnh: Internet

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê giao dịch ở mức 115.300 đồng/kg (tăng 2.500 đồng/kg).

Cùng mức tăng 2.300 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk lần lượt lên giá 115.600 đồng/kg và 115.500 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, xu hướng tăng giá này có thể sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Tuy nhiên, mức tăng được dự báo sẽ không quá đột phá, bởi tháng 9 và tháng 10 là giai đoạn giáp vụ.

Đây là thời điểm lượng cà phê trong kho còn lại không nhiều, trong khi cà phê vụ mới vẫn chưa được thu hoạch rộ, dẫn đến nguồn cung ra thị trường thấp hơn so với bình thường.

Trong khi đó, giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh trở lại 1.000 đồng/kg, đẩy mặt bằng giá hồ tiêu trong nước lên mức 150.000-153.000 đồng/kg.

Giá thu mua được ghi nhận cao nhất là tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng với 153.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đồng giá 152.000 đồng/kg. Còn tại Gia Lai, hồ tiêu hiện ở mức thấp nhất với 150.000 đồng/kg.

hotieutanggiangay10t9.jpg
Ngày 10-9, giá thu mua được ghi nhận cao nhất là tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng với 153.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Giá hồ tiêu trong nước tăng cao do nguồn cung giảm mạnh, trong khi nhu cầu xuất khẩu từ các doanh nghiệp vẫn rất lớn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hôm nay (7-9), giá cà phê và hồ tiêu cùng "tụt dốc"

Hôm nay (7-9), giá cà phê và hồ tiêu cùng "tụt dốc"

(GLO)- Ngày 7-9, thị trường nông sản trong nước ghi nhận sự "tụt dốc" của giá cà phê và hồ tiêu. Theo đó, tại các vùng trọng điểm, cà phê giảm 1.700-2.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Kinh tế

(GLO)- Cánh đồng lúa nước xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) được xem là vựa lúa chủ lực ở vùng đệm biên giới. Người dân không chỉ thay đổi tập quán canh tác mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu “Gạo Ia Lâu” phát triển bền vững.

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trong chiến lược phát triển ngành hàng cà phê, các nhà sản xuất ở Gia Lai đã xây dựng chuỗi khép kín từ nông trại đến ly cà phê. Đó không chỉ là sự đổi mới phương thức sản xuất mà còn là thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, hướng tới giá trị gia tăng bền vững.

Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây ăn trái. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Ia Pa liên kết phát triển cây ăn trái

Kinh tế

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ; đồng thời thành lập hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng thu nhập, một số nông dân các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn giúp bà con chủ động thích ứng trước biến động thị trường.

null