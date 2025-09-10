Giá cà phê và hồ tiêu tăng mạnh trở lại trong ngày 10-9

(GLO)- Ngày 10-9, thị trường cà phê và hồ tiêu trong nước sôi động trở lại khi giá cả 2 mặt hàng này đều tăng mạnh. Trong đó, cà phê tăng 2.300-2.500 đồng/kg, còn hồ tiêu thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Theo các chuyên gia, xu hướng tăng giá của mặt hàng cà phê có thể sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Ảnh: Internet

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê giao dịch ở mức 115.300 đồng/kg (tăng 2.500 đồng/kg).

Cùng mức tăng 2.300 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk lần lượt lên giá 115.600 đồng/kg và 115.500 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, xu hướng tăng giá này có thể sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Tuy nhiên, mức tăng được dự báo sẽ không quá đột phá, bởi tháng 9 và tháng 10 là giai đoạn giáp vụ.

Đây là thời điểm lượng cà phê trong kho còn lại không nhiều, trong khi cà phê vụ mới vẫn chưa được thu hoạch rộ, dẫn đến nguồn cung ra thị trường thấp hơn so với bình thường.

Trong khi đó, giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh trở lại 1.000 đồng/kg, đẩy mặt bằng giá hồ tiêu trong nước lên mức 150.000-153.000 đồng/kg.

Giá thu mua được ghi nhận cao nhất là tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng với 153.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đồng giá 152.000 đồng/kg. Còn tại Gia Lai, hồ tiêu hiện ở mức thấp nhất với 150.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước tăng cao do nguồn cung giảm mạnh, trong khi nhu cầu xuất khẩu từ các doanh nghiệp vẫn rất lớn.