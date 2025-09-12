Ngày 12-9: Giá cà phê tăng mạnh hơn 2.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (12-9), cà phê đảo chiều tăng mạnh từ 2.300-2.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu lại giảm mạnh từ 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm dao động trong khoảng 116.000-116.900 đồng/kg.

Trong đó, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê hiện được thu mua cao nhất với giá 116.900 đồng/kg (tăng 2.300 đồng/kg); tiếp đến là là tại Đắk Lắk với mức 116.800 đồng/kg (tăng 2.300 đồng/kg) và cuối cùng là tại tỉnh Gia Lai với 116.700 đồng/kg (tăng 2.400 đồng/kg).

Ngày 12-9, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm dao động trong khoảng 116.000-116.900 đồng/kg. Ảnh: Internet

Ngược lại, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, mặt bằng giá tiêu trong nước hôm nay ở mức từ 148.000-152.000 đồng/kg.

Theo đó, giá hồ tiêu tại các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng ở mức 152.000 đồng/kg; tại Gia Lai là 149.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai về giá 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới điều chỉnh tăng mạnh tại một số nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tăng mạnh, còn tiêu trắng tăng nhẹ hơn. Nguyên nhân là do nhu cầu phục vụ mùa lễ hội cuối năm tăng cao và đồng USD suy yếu khi Fed chuẩn bị giảm lãi suất.