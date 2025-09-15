Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá cà phê và hồ tiêu neo cao ổn định trong ngày 15-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Sau nhiều phiên tăng, giảm trái chiều, giá cà phê và hồ tiêu trong nước ngày 15-9 giữ ổn định so với hôm qua. Tại các vùng trồng trọng điểm, cà phê hiện neo cao ở mức 120.500 đồng/kg, còn hồ tiêu được thu mua với giá cao nhất là 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại Lâm Đồng đang thu mua cà phê với giá 120.500 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng là 120.200 đồng/kg. Kết thúc tuần qua, giá cà phê tăng mạnh 7.200-7.800 đồng/kg, tương ứng mức tăng 6,4-7% so với tuần trước.

ho-tieu-neo-cao-on-dinh-trong-ngay-15-9.jpg
Giá hồ tiêu neo cao ổn định trong ngày 15-9. Ảnh: Internet

Trong khi đó, kết thúc tuần qua, giá hồ tiêu nội địa giảm 1.000- 3.000 đồng/kg so với tuần trước. Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu hiện ở cùng mức 148.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá 150.000 đồng/kg; còn tại Đắk Lắk là 151.000 đồng/kg.

Dù Mỹ đã chính thức áp thuế quan 20% đối với hàng hóa Việt Nam, giá hồ tiêu trong nước vẫn ghi nhận duy trì ở mức cao. Tuần này, giá hồ tiêu trong nước giảm nhưng giá hồ tiêu xuất khẩu lại tăng 100-430 USD/tấn. Xuất khẩu hồ tiêu được kỳ vọng sẽ là lực đỡ chính cho giá hồ tiêu Việt Nam, khi nhu cầu tăng cao từ các thị trường lớn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9

Tập huấn cho hơn 50 học viên ở cơ sở về trồng trọt và bảo vệ thực vật

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Hơn 50 học viên là lãnh đạo, viên chức đến từ 12 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT-BVTT) trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9, tại phường Quy Nhơn Bắc.

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (SFM) do Chính phủ Đức viện trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2025 đã mang lại kết quả thiết thực. Dự án mở ra cơ hội phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Kinh tế

(GLO)- Cánh đồng lúa nước xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) được xem là vựa lúa chủ lực ở vùng đệm biên giới. Người dân không chỉ thay đổi tập quán canh tác mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu “Gạo Ia Lâu” phát triển bền vững.

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây ăn trái. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Ia Pa liên kết phát triển cây ăn trái

Kinh tế

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ; đồng thời thành lập hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.

null