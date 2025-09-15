Giá cà phê và hồ tiêu neo cao ổn định trong ngày 15-9

(GLO)- Sau nhiều phiên tăng, giảm trái chiều, giá cà phê và hồ tiêu trong nước ngày 15-9 giữ ổn định so với hôm qua. Tại các vùng trồng trọng điểm, cà phê hiện neo cao ở mức 120.500 đồng/kg, còn hồ tiêu được thu mua với giá cao nhất là 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại Lâm Đồng đang thu mua cà phê với giá 120.500 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng là 120.200 đồng/kg. Kết thúc tuần qua, giá cà phê tăng mạnh 7.200-7.800 đồng/kg, tương ứng mức tăng 6,4-7% so với tuần trước.

Giá hồ tiêu neo cao ổn định trong ngày 15-9. Ảnh: Internet

Trong khi đó, kết thúc tuần qua, giá hồ tiêu nội địa giảm 1.000- 3.000 đồng/kg so với tuần trước. Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu hiện ở cùng mức 148.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá 150.000 đồng/kg; còn tại Đắk Lắk là 151.000 đồng/kg.

Dù Mỹ đã chính thức áp thuế quan 20% đối với hàng hóa Việt Nam, giá hồ tiêu trong nước vẫn ghi nhận duy trì ở mức cao. Tuần này, giá hồ tiêu trong nước giảm nhưng giá hồ tiêu xuất khẩu lại tăng 100-430 USD/tấn. Xuất khẩu hồ tiêu được kỳ vọng sẽ là lực đỡ chính cho giá hồ tiêu Việt Nam, khi nhu cầu tăng cao từ các thị trường lớn.