Ngày 19-9, giá cà phê tại Gia Lai giảm đến 4.800 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (19-9), thị trường trong nước ghi nhận sự lao dốc mạnh của giá cà phê với mức giảm 4.200-4.800 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 116.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê giảm nhiều nhất với 4.800 đồng/kg, về giá 116.200 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Đắk Lắk khi cà phê giảm 4.700 đồng/kg, xuống còn 116.500 đồng/kg.

Ngày 19-9, giá cà phê trong nước lao dốc mạnh, giảm 4.200-4.800 đồng/kg. Ảnh: Internet

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, hôm nay cà phê giao dịch ở mốc 115.800 đồng/kg sau khi giảm 4.200 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã có 2 ngày liên tục ghi nhận thị trường đi xuống.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều so với hôm qua, dao động từ 4.270-4.655 USD/tấn. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York dao động 331.5-380.85 cent/lb. Cà phê Arabica Brazil khoảng 458.35-436.4 USD/tấn.