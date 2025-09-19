Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 19-9, giá cà phê tại Gia Lai giảm đến 4.800 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo LĐO, thoibaotaichinhvietnam)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hôm nay (19-9), thị trường trong nước ghi nhận sự lao dốc mạnh của giá cà phê với mức giảm 4.200-4.800 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 116.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê giảm nhiều nhất với 4.800 đồng/kg, về giá 116.200 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Đắk Lắk khi cà phê giảm 4.700 đồng/kg, xuống còn 116.500 đồng/kg.

ngay-19-9-gia-ca-phe-giam-manh-4200-4800-dongkg.jpg
Ngày 19-9, giá cà phê trong nước lao dốc mạnh, giảm 4.200-4.800 đồng/kg. Ảnh: Internet

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, hôm nay cà phê giao dịch ở mốc 115.800 đồng/kg sau khi giảm 4.200 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã có 2 ngày liên tục ghi nhận thị trường đi xuống.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều so với hôm qua, dao động từ 4.270-4.655 USD/tấn. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York dao động 331.5-380.85 cent/lb. Cà phê Arabica Brazil khoảng 458.35-436.4 USD/tấn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9

Tập huấn cho hơn 50 học viên ở cơ sở về trồng trọt và bảo vệ thực vật

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Hơn 50 học viên là lãnh đạo, viên chức đến từ 12 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT-BVTT) trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9, tại phường Quy Nhơn Bắc.

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Kinh tế

(GLO)- Cánh đồng lúa nước xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) được xem là vựa lúa chủ lực ở vùng đệm biên giới. Người dân không chỉ thay đổi tập quán canh tác mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu “Gạo Ia Lâu” phát triển bền vững.

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

null