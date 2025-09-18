Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Cà phê và hồ tiêu cùng "rớt giá" trong ngày 18-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Hôm nay (18-9), cà phê và hồ tiêu cùng "rớt giá". Trong đó, cà phê giảm trung bình 1.400 đồng/kg, còn hồ tiêu giảm thêm 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm, giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm hiện ở mức 121.700 đồng/kg.

Trong đó, tại Gia Lai, cà phê đang được thu mua với giá 121.500 đồng/kg; tại Đắk Lắk là 121.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê hiện giao dịch ở mức 120.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

gia-ca-phe-va-ho-tieu-cung-di-xuong-trong-ngay-18-9.jpg
Giá cà phê và hồ tiêu cùng đi xuống trong ngày 18-9. Ảnh: Internet

Đối với hồ tiêu, hiện giá thu mua trung bình là 148.600 đồng/kg. Mức giá thu mua cao nhất 150.000 đồng/kg là ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng; tiếp đó là đến TP. Hồ Chí Minh với 149.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu thấp nhất là tại Gia Lai và Đồng Nai, xuống mức 147.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Trong nước, nguồn cung hồ tiêu đang giảm dần do vụ thu hoạch đã kết thúc và phần lớn nông dân đã bán hết sản lượng. Theo dự báo của doanh nghiệp, giá hồ tiêu thời gian tới có thể biến động tùy thuộc vào thời tiết ở vùng trồng và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (SFM) do Chính phủ Đức viện trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2025 đã mang lại kết quả thiết thực. Dự án mở ra cơ hội phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Kinh tế

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân ở Gia Lai còn chủ động sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Từ đó, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân ở xã Ðak Ðoa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhau sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cách làm này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

null