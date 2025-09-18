Cà phê và hồ tiêu cùng "rớt giá" trong ngày 18-9

(GLO)- Hôm nay (18-9), cà phê và hồ tiêu cùng "rớt giá". Trong đó, cà phê giảm trung bình 1.400 đồng/kg, còn hồ tiêu giảm thêm 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm, giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm hiện ở mức 121.700 đồng/kg.

Trong đó, tại Gia Lai, cà phê đang được thu mua với giá 121.500 đồng/kg; tại Đắk Lắk là 121.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê hiện giao dịch ở mức 120.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Giá cà phê và hồ tiêu cùng đi xuống trong ngày 18-9. Ảnh: Internet

Đối với hồ tiêu, hiện giá thu mua trung bình là 148.600 đồng/kg. Mức giá thu mua cao nhất 150.000 đồng/kg là ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng; tiếp đó là đến TP. Hồ Chí Minh với 149.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu thấp nhất là tại Gia Lai và Đồng Nai, xuống mức 147.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Trong nước, nguồn cung hồ tiêu đang giảm dần do vụ thu hoạch đã kết thúc và phần lớn nông dân đã bán hết sản lượng. Theo dự báo của doanh nghiệp, giá hồ tiêu thời gian tới có thể biến động tùy thuộc vào thời tiết ở vùng trồng và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn.