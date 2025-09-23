Ngày 23-9, giá cà phê trong nước tăng nhẹ trở lại 500-700 đồng/kg

(GLO)- Sau chuỗi ngày giảm sâu, hôm nay (23-9), giá cà phê trong nước quay đầu tăng nhẹ trở lại 500-700 đồng/kg. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, sau khi tăng 600 đồng/kg, cà phê hiện được thu mua với giá 111.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê ở mức 112.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg) và tại Lâm Đồng là 111.500 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg).

Sau chuỗi ngày giảm sâu, giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu tăng nhẹ trở lại. Ảnh: V.T

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London cũng bật tăng trở lại. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đạt 4.280 USD/tấn, tăng 3.51% (145 USD/tấn); tháng 1-2026 tăng 3.4% (139 USD/tấn), lên mức 4.228 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hôm nay cũng tăng nhẹ trở lại, với kỳ hạn giao hàng tháng 12-2025 lên mức 368.2 US cent/pound.

Còn trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều qua các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2025 tăng nhẹ lên ngưỡng 437.9 US cent/pound; tháng 12-2025 đạt 438.5 US cent/pound và tháng 3-2026 là 433.75 US cent/pound.