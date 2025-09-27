Giá cà phê tại Gia Lai giảm 1.600 đồng, xuống còn 112.600 đồng/kg

Tương tự, sau khi giảm 1.500 đồng/kg so với hôm qua, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk được thương lái thu mua với giá 113.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê xuống còn 112.200 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg).
Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London bật tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 11-2025 tăng 2.61%, lên ngưỡng 4.210 USD/tấn; tháng 1-2026 tăng 2.45%, lên ngưỡng 4.182 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng tăng mạnh. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 tăng 2.02%, đạt 378.85 US cent/pound; tháng 3-2026 đạt 358.9 US cent/pound, tăng 2.12%.
Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica tăng qua các kỳ giao hàng. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 454.7 US cent/pound, tăng 0.83%; tháng 9-2026 tăng 2.88%, đạt 385.25 US cent/pound.