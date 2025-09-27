Giá cà phê tại Gia Lai giảm 1.600 đồng, xuống còn 112.600 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (27-9), trong khi hồ tiêu vẫn tiếp tục duy trì mức giá ổn định thì cà phê lại quay đầu giảm 1.000-1.600 đồng/kg. Trong đó, tại tỉnh Gia Lai, cà phê giảm sâu nhất, về giá 112.600 đồng/kg.

Tương tự, sau khi giảm 1.500 đồng/kg so với hôm qua, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk được thương lái thu mua với giá 113.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê xuống còn 112.200 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg).

Giá cà phê tại Gia Lai giảm còn 112.600 đồng/kg trong ngày 27-9. Ảnh: Internet

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London bật tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 11-2025 tăng 2.61%, lên ngưỡng 4.210 USD/tấn; tháng 1-2026 tăng 2.45%, lên ngưỡng 4.182 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng tăng mạnh. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 tăng 2.02%, đạt 378.85 US cent/pound; tháng 3-2026 đạt 358.9 US cent/pound, tăng 2.12%.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica tăng qua các kỳ giao hàng. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 454.7 US cent/pound, tăng 0.83%; tháng 9-2026 tăng 2.88%, đạt 385.25 US cent/pound.