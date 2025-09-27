Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê tại Gia Lai giảm 1.600 đồng, xuống còn 112.600 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Hôm nay (27-9), trong khi hồ tiêu vẫn tiếp tục duy trì mức giá ổn định thì cà phê lại quay đầu giảm 1.000-1.600 đồng/kg. Trong đó, tại tỉnh Gia Lai, cà phê giảm sâu nhất, về giá 112.600 đồng/kg.

Tương tự, sau khi giảm 1.500 đồng/kg so với hôm qua, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk được thương lái thu mua với giá 113.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê xuống còn 112.200 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg).

gia-ca-phe-tai-gia-lai-giam-1600-dong-xuong-con-112600-dongkg.jpg
Giá cà phê tại Gia Lai giảm còn 112.600 đồng/kg trong ngày 27-9. Ảnh: Internet

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London bật tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 11-2025 tăng 2.61%, lên ngưỡng 4.210 USD/tấn; tháng 1-2026 tăng 2.45%, lên ngưỡng 4.182 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng tăng mạnh. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 tăng 2.02%, đạt 378.85 US cent/pound; tháng 3-2026 đạt 358.9 US cent/pound, tăng 2.12%.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica tăng qua các kỳ giao hàng. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 454.7 US cent/pound, tăng 0.83%; tháng 9-2026 tăng 2.88%, đạt 385.25 US cent/pound.

Thị trường cà phê trong nước tiếp tục sôi động khi giá mặt hàng này tăng thêm 3.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Ngày 26-9, giá cà phê tăng thêm 3.000 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (26-9), thị trường cà phê trong nước tiếp tục sôi động khi giá mặt hàng này tăng thêm 3.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê tại các vùng trồng trọng điểm dao động ở mức 113.200-114.500 đồng/kg.

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

