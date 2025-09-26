Ngày 26-9, giá cà phê tăng thêm 3.000 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (26-9), thị trường cà phê trong nước tiếp tục sôi động khi giá mặt hàng này tăng thêm 3.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê tại các vùng trồng trọng điểm dao động ở mức 113.200-114.500 đồng/kg.

Theo đó, tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay vọt lên mức 114.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, cà phê cùng được thương lái thu mua với giá 114.500 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước tiếp tục sôi động khi giá mặt hàng này tăng thêm 3.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Giá cà phê trong nước hiện vẫn đang duy trì ở mức cao hơn so với mức giá quy đổi từ sàn giao dịch quốc tế. Trước thềm vụ thu hoạch sắp tới, các chuyên gia tiếp tục khuyến nghị nông dân nên thu hái quả chín. Phương pháp này không chỉ giúp nâng cao chất lượng hạt cà phê mà còn góp phần làm tăng sản lượng thu được.

Cùng xu hướng, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng tháng 11-2025 chốt phiên ở mức 4.219 USD/tấn, tăng 101 USD. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 1-2026 và tháng 3-2026 cũng tăng từ 106-108 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng bứt phá khi kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 17,6 cent/lb, lên 367,75 cent/lb; các kỳ hạn tháng 3 và tháng 5-2026 tăng 12-13 cent/lb, đưa giá giao dịch quanh mức 335-348 cent/lb.