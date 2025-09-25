Giảm 2.800 đồng, cà phê tại Gia Lai về giá 111.200 đồng/kg

(GLO)- Ngày 25-9, giá cà phê trong nước đảo chiều đi xuống với mức giảm trung bình 2.900 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, cà phê được thu mua với giá 111.200 đồng/kg, giảm 2.800 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, cùng mức giảm 3.000 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk hôm nay được giao dịch lần lượt là 110.500 đồng/kg và 111.500 đồng/kg.

Ngày 25-9, giá cà phê trong nước đảo chiều đi xuống với mức giảm trung bình 2.900 đồng/kg. Ảnh: Internet

Với thị trường thế giới, giá cà phê có xu hướng tăng. Trong đó, Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đạt 4.219 USD/tấn, tăng 2,45% so với hôm qua; kỳ hạn giao tháng 1-2026 tăng 2.6%, lên mức 4.185 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 tăng 5.31%, lên mức 368.75 US cent/pound; kỳ hạn tháng 3-2026 tăng 4.18%, đạt 349.05 US cent/pound.

Riêng giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch Brazil lại biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 438.2 US cent/pound, giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước 1.35%. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 lại tăng 3.99%, đạt 420.65 US cent/pound.