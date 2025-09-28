Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cà phê đảo chiều tăng, giá thu mua cao nhất 115.700 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo kinhtedothi.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 28-9, giá cà phê trong nước đảo chiều tăng 2.100-2.700 đồng/kg, đưa giá thu mua cao nhất lên mức 115.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, thị trường ghi nhận mức tăng 2.700 đồng/kg, đưa giá cà phê lên 115.300 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, sau khi tăng 2.100 đồng/kg, cà phê hiện ở mức 114.300 đồng/kg. Còn tại Đắk Lắk, cà phê có giá 115.500 đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg.

ngay-28-9-gia-ca-phe-trong-nuoc-lai-dao-chieu-tang-2100-2700-dongkg.jpg
Ngày 28-9, giá cà phê trong nước lại đảo chiều tăng 2.100-2.700 đồng/kg. Ảnh: Internet

Nguyên nhân cà phê tăng giá chủ yếu đến từ tình hình thời tiết không thuận lợi tại Việt Nam ngay trước thời điểm thu hoạch, làm dấy lên lo ngại về năng suất và sản lượng cà phê có thể bị sụt giảm.

Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên toàn thế giới. Mọi biến động về sản lượng cà phê từ Việt Nam đều tác động trực tiếp đến nguồn cung toàn cầu. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng cà phê trên thế giới vẫn đang duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Tương tự, giá cà phê Robusta trên sàn London bật tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đạt 4.201 USD/tấn, tăng 2,61%; kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 2,45%, đạt 4.182 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12-2025 tiếp tục tăng 1,8%, đạt 378,05 US cent/pound; kỳ hạn giao tháng 3-2026 tăng 2,12%, lên mức 358,9 US cent/pound.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica cũng tăng nhẹ qua các kỳ giao hàng. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 454.7 US cent/pound, tăng 0.83%; kỳ hạn tháng 9-2026 tăng 2.62%, đạt 384.25 US cent/pound.

