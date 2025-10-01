Ngày 1-10, giá cà phê và hồ tiêu cùng đi xuống

(GLO)- Ngày 1-10, giá cà phê trong nước giảm 500-1.000 đồng/kg. Trong khi đó, sau nhiều ngày giữ mức cao, giá hồ tiêu hôm nay cũng đi xuống, mất giá 1.500-3.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, sau khi giảm 500 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk lần lượt về mức 115.800 đồng/kg và 116.000 đồng/kg. Giá cà phê được thương lái thu mua tại tỉnh Lâm Đồng hiện là 114.300 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Ngày 1-10, giá cà phê trong nước giảm 500-1.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Giá hồ tiêu trong ngày đầu tiên của tháng 10 tại các vùng trồng trọng điểm cũng ghi nhận mức giảm mạnh; bình quân chỉ còn 146.700 đồng/kg.

Theo đó, giá hồ tiêu giảm sâu nhất là tại tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh với mức 3.000 đồng, cùng xuống còn 147.000 đồng/kg. Tiếp đến là tại tỉnh Lâm Đồng với mức giảm 2.000 đồng/kg, về giá 147.000 đ/kg. Còn tại Gia Lai, hồ tiêu chỉ giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 146.500 đ/kg.

Sau nhiều ngày neo ở mức cao, giá hồ tiêu giảm 1.500-3.000 đồng/kg trong ngày 1-10. Ảnh: Internet

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết, giá tiêu đen Lampung Indonesia được báo giá ở mức 6.979 USD/tấn, giảm 0,07% so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá nhìn chung vẫn ổn định. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6.500 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9.600 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.600-6.800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.