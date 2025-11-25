(GLO)- Hôm nay (25-11), giá heo hơi tiếp đà tăng 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Trong đó, mức giá thu mua cao nhất là 54.000 đồng/kg, được ghi nhận ở khu vực miền Bắc.

Cụ thể, giá heo hơi đạt mức 54.000 đồng/kg tại Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên; đạt mốc 53.000 đồng/kg tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Sơn La. Các địa phương này duy trì giá ổn định so với hôm qua.

Tiếp đà tăng, giá heo hơi cao nhất 54.000 đồng/kg trong ngày 25-11. Ảnh: Internet

Giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang và Vĩnh Long. Hiện giá thu mua tại các tỉnh, thành phố này sau khi tăng dao động 50.000-53.000 đồng/kg.

Riêng Cần Thơ ghi nhận mức tăng mạnh nhất khu vực và cả nước là 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua heo hơi tại địa phương lên mức 52.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại duy trì mức giá ổn định so với hôm qua. Trong đó, giá heo hơi tại Gia Lai hiện đi ngang với 48.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng tiếp tục giữ mức giá thu mua heo hơi thấp nhất cả nước với 46.000 đồng/kg.